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Лавров прибудет в Сухум, где примет участие в открытии нового комплекса посольства РФ

Политика
18 апреля, 0:14 UTC+3 МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Отмечается, что визит главы МИД РФ в Сухум и его переговоры с абхазским руководством "призваны придать дополнительный импульс российско-абхазским отношениям"
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник прибудет в Сухум с рабочим визитом и примет участие в торжественном открытии нового комплекса зданий посольства России в Абхазии.

"Глава российского внешнеполитического ведомства примет участие 18 апреля в торжественной церемонии официального открытия нового комплекса зданий посольства России в Абхазии", - информировали в МИД РФ в преддверии визита.

Как сообщил ТАСС посол РФ в Абхазии Семен Григорьев, строительство комплекса велось с 2013 года. "На основании распоряжения правительства в октябре 2008 года был выделен земельный участок под строительство посольства", - отметил он.

Посольство и консульство России в Абхазии теперь будут располагаться в едином комплексе зданий в центре Сухума, рядом с Мемориалом славы.

Визит в Абхазию

Рабочий визит главы российского внешнеполитического ведомства в Абхазию продлится два дня. 19 апреля пройдут переговоры Лаврова с президентом Республики Абхазия Раулем Хаджимбой, спикером Народного собрания Валерием Кварчией и министром иностранных дел республики Дауром Кове.

Как отметили в МИД России, визит Лаврова в Сухум и его переговоры с абхазским руководством "призваны придать дополнительный импульс российско-абхазским отношениям, укрепить внешнеполитическое взаимодействие между странами".

Признав независимость Абхазии в 2008 году, Россия выступила гарантом ее существования в качестве независимого государства и мирного будущего абхазского народа. Отношения Москвы и Сухума поступательно развиваются на основе союзничества и стратегического партнерства.

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