Путин обсудил ситуацию на Украине с лидерами стран "нормандской четверки"

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и президентом Украины Петром Порошенко по урегулированию ситуации на востоке Украине, сообщила пресс-служба главы российского государства.
"Лидеры стран "нормандской четверки" вновь подтвердили приверженность выполнению минских соглашений в сфере безопасности и по политическим аспектам урегулирования. Они приветствовали договоренность о возобновлении пасхального перемирия, достигнутую в ходе заседания контактной группы 29 марта с. г., и подчеркнули важность его строгого соблюдения", - говорится в сообщении.
В нем также подчеркивается, что "лидеры призвали активизировать работу по решению проблемы обмена удерживаемых лиц по формуле "всех на всех" и выразили сожаление в связи со случаями угроз в отношении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Была также высказана признательность Франсуа Олланду за его усилия в рамках "нормандской четверки" и надежда на то, что работа в этом формате будет продолжена после президентских выборов во Франции.
Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда на праздновании 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские договоренности, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Не проведена конституционная реформа, не введен в действие закон об особом статусе региона, не принят закон о выборах в Донбассе. Вместо этого украинская сторона настаивает на передаче ей участка границы с РФ, хотя это должно произойти, согласно минским договоренностям, только после выборов.
После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладало русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. Согласно данным ООН, в результате вооруженного конфликта погибли уже около 10 тысяч человек. Свыше 20 тысяч - получили ранения. Попытки добиться полного прекращения огня, периодически предпринимаемые в рамках контактной группы по урегулированию на востоке Украины, пока не дают результатов.