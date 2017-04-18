Российские военные передали 4,9 т гуманитарных грузов населению Сирии

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 18 апреля. /ТАСС/. Две гуманитарные акции, в ходе которых население Сирии получило 4,9 т гуманитарных грузов, провели в течение последних суток российские военные. Об этом сообщается в бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР.

"Центром по примирению враждующих сторон проведены две гуманитарные акции в провинциях Алеппо и Дамаск, - говорится в сообщении. - За сутки гуманитарную помощь получили 2,7 тыс. жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 4,9 т".

В населенном пункте Африн провинции Алеппо жителям передано 2 тыс. порций горячей еды и 3,5 т хлеба. Российские военные также доставили 250 пасхальных продуктовых наборов в Дамаск.

"Российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлено 21,3 т гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН", - информирует российский Центр.