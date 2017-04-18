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Трунов обратится в суд с иском о компенсации 67 млн рублей после решения КС по выборам

Политика
18 апреля, 13:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Другой заявитель - политик Михаил Юревич - не намерен добиваться компенсации, сообщил адвокат
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Адвокат Игорь Трунов намерен воспользоваться правом на компенсацию после решения Конституционного суда (КС) РФ, удовлетворившего жалобу на признание неконституционной нормы, позволяющей Центризбиркому (ЦИК) снимать с выборов весь партийный список за нарушения в отдельных округах.

"Согласно решению КС, мы вправе подать иски на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями органов власти или должностных лиц. В связи с этим мной подается исковое заявление в Савеловский суд Москвы о компенсации на общую сумму в 67 млн рублей", - сообщил ТАСС Трунов, уточнив, что иск будет подан до конца недели.

Адвокат отметил, что другой заявитель - политик Михаил Юревич - не намерен добиваться компенсации.

Накануне КС РФ опубликовал решение по жалобе Трунова и Юревича, баллотировавшихся на прошлых выборах в Госдуму в списке Российской партии пенсионеров за справедливость (РППС). В нем оказалось 169 кандидатов, выдвинутых в 166 округах, в то время как закон разрешает выдвигать в округе не более одного кандидата. После этого ЦИК снял с выборов весь список партии.

Конституционный суд признал норму, позволяющую ЦИК за нарушения в отдельных округах снимать с выборов весь партийный список, нарушающей Конституцию. Также суд постановил, что законодатель должен внести в существующие нормы соответствующие изменения, а заявители вправе через суд требовать компенсацию. В то же время, отметил КС, решение не затрагивает результаты выборов в Госдуму и не может служить основанием для их пересмотра.

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