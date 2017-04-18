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Гатилов проведет встречу с де Мистурой 24 апреля в Женеве

Политика
18 апреля, 13:28 дата обновления: 18 апреля, 13:33 UTC+3
Замминистра иностранных дел России сообщил, что программа трехсторонней встречи РФ - США - ООН в настоящее время прорабатывается
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов заявил, что проведет встречу со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой 24 апреля в Женеве.

"Программа трехсторонней встречи РФ - США - ООН прорабатывается, - сказал дипломат. Точно могу сказать, что 24 апреля будет встреча с де Мистурой".

"Могу только сказать, что будет встреча с де Мистурой, - отметил Гатилов. - Остальные контакты в проработке".

Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов сообщил, что трехсторонняя встреча по Сирии в формате РФ - США - ООН может пройти в Женеве в начале следующей недели, ожидается подтверждение Вашингтона.

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Персоны
Де Мистура, Стаффан Гатилов, Геннадий Михайлович
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