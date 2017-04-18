Гатилов проведет встречу с де Мистурой 24 апреля в Женеве

AP: владелец команды "Формулы-1" "Форс Индия" Маллья арестован в ЛондонеСпорт 18 апреля, 14:09
Ирина Донник вошла в оргкомитет Евразийского женского форума-2018Новости партнеров 18 апреля, 14:08
Презентация книги о Виталии Калоеве. ВидеотрансляцияОбщество 18 апреля, 14:08
Генпрокуратура Украины просит Канаду установить авторов книги ЯнуковичаМеждународная панорама 18 апреля, 14:01
Путин поздравил Асада с 71-й годовщиной независимости СирииПолитика 18 апреля, 13:54
Сбербанк стал самым дорогим российским брендомЭкономика и бизнес 18 апреля, 13:49
СМИ: футболист "Уфы" Ванек подозревается в покупке наркотиков в ЧехииСпорт 18 апреля, 13:48
Издательство "Просвещение" Аркадия Ротенберга рассматривает IPO в Лондоне и РоссииЭкономика и бизнес 18 апреля, 13:45
Вице-премьер Украины обвинил главу миссии МВФ в непрофессионализмеМеждународная панорама 18 апреля, 13:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов заявил, что проведет встречу со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой 24 апреля в Женеве.
"Программа трехсторонней встречи РФ - США - ООН прорабатывается, - сказал дипломат. Точно могу сказать, что 24 апреля будет встреча с де Мистурой".
"Могу только сказать, что будет встреча с де Мистурой, - отметил Гатилов. - Остальные контакты в проработке".
Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов сообщил, что трехсторонняя встреча по Сирии в формате РФ - США - ООН может пройти в Женеве в начале следующей недели, ожидается подтверждение Вашингтона.