Гатилов проведет встречу с де Мистурой 24 апреля в Женеве

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов заявил, что проведет встречу со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой 24 апреля в Женеве.

"Программа трехсторонней встречи РФ - США - ООН прорабатывается, - сказал дипломат. Точно могу сказать, что 24 апреля будет встреча с де Мистурой".

"Могу только сказать, что будет встреча с де Мистурой, - отметил Гатилов. - Остальные контакты в проработке".

Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов сообщил, что трехсторонняя встреча по Сирии в формате РФ - США - ООН может пройти в Женеве в начале следующей недели, ожидается подтверждение Вашингтона.