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Путин поздравил Асада с 71-й годовщиной независимости Сирии

Политика
18 апреля, 13:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
В телеграмме президент РФ подтвердил намерение продолжать поддержку мирного урегулирования сирийского кризиса
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Президент Сирии Башар Асад

Президент Сирии Башар Асад

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад получил поздравительную телеграмму от президента России Владимира Путина по случаю 71-й годовщины независимости Сирии. Текст послания опубликован канцелярией президента САР.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что такое послание было направлено сирийскому лидеру.

"В телеграмме президенту Асаду Путин подтвердил намерение России продолжать поддержку мирного урегулирования сирийского кризиса путем широкого национального диалога", - говорится в сообщении канцелярии президента Сирии на официальной странице в Twitter. "Президент Путин отметил готовность России оказывать эффективную поддержку мирному урегулированию сирийского кризиса, защите территориальной целостности и суверенитета Сирии", - отмечается в телеграмме.

Кроме того, президент России "выразил уверенность в непрерывности развития российско-сирийских дружественных отношений".

17 апреля сирийская общественность отметила 71-ю годовщину независимости страны. Торжественная церемония по случаю Дня эвакуации французских и британских колониальных войск состоялась в Дамаске на горе Касьюн, где находится мемориальный комплекс. За ней последовали митинги и праздничные концерты с исполнением патриотических песен на городских площадях.

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Персоны
Асад, Башар Хафез Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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