Путин поздравил Асада с 71-й годовщиной независимости Сирии

AP: владелец команды "Формулы-1" "Форс Индия" Маллья арестован в ЛондонеСпорт 18 апреля, 14:09
Ирина Донник вошла в оргкомитет Евразийского женского форума-2018Новости партнеров 18 апреля, 14:08
Презентация книги о Виталии Калоеве. ВидеотрансляцияОбщество 18 апреля, 14:08
Греф предложил поддержать пряником выход бизнеса из тениЭкономика и бизнес 18 апреля, 14:05
Генпрокуратура Украины просит Канаду установить авторов книги ЯнуковичаМеждународная панорама 18 апреля, 14:01
Путин поздравил Асада с 71-й годовщиной независимости СирииПолитика 18 апреля, 13:54
Сбербанк стал самым дорогим российским брендомЭкономика и бизнес 18 апреля, 13:49
СМИ: футболист "Уфы" Ванек подозревается в покупке наркотиков в ЧехииСпорт 18 апреля, 13:48
Издательство "Просвещение" Аркадия Ротенберга рассматривает IPO в Лондоне и РоссииЭкономика и бизнес 18 апреля, 13:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад получил поздравительную телеграмму от президента России Владимира Путина по случаю 71-й годовщины независимости Сирии. Текст послания опубликован канцелярией президента САР.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что такое послание было направлено сирийскому лидеру.
"В телеграмме президенту Асаду Путин подтвердил намерение России продолжать поддержку мирного урегулирования сирийского кризиса путем широкого национального диалога", - говорится в сообщении канцелярии президента Сирии на официальной странице в Twitter. "Президент Путин отметил готовность России оказывать эффективную поддержку мирному урегулированию сирийского кризиса, защите территориальной целостности и суверенитета Сирии", - отмечается в телеграмме.
Кроме того, президент России "выразил уверенность в непрерывности развития российско-сирийских дружественных отношений".
17 апреля сирийская общественность отметила 71-ю годовщину независимости страны. Торжественная церемония по случаю Дня эвакуации французских и британских колониальных войск состоялась в Дамаске на горе Касьюн, где находится мемориальный комплекс. За ней последовали митинги и праздничные концерты с исполнением патриотических песен на городских площадях.