Кремль не ожидает паузы в нормандском процессе по Украине из-за выборов во Франции

Мень: обсуждения программ по благоустройству в регионах не должны стать профанациейОбщество 18 апреля, 15:29
Президент ФК "Оренбург": сроки восстановления вратаря Кержакова прогнозировать сложноСпорт 18 апреля, 15:29
Тайная комната в Китай-городе может быть открыта для посещенияОбщество 18 апреля, 15:23
Матвиенко предложила странам - участницам ЕврАзЭС обмениваться музейными проектамиКультура 18 апреля, 15:22
Слесаренко: апелляция на решение МОК о допинге в нынешних условиях непродуктивнаСпорт 18 апреля, 15:22
ВТБ 24 планирует в 2017 году выдать 1 млн карт "Мир"Экономика и бизнес 18 апреля, 15:18
Советовавший меньше питаться уральский депутат Гаффнер оштрафован за сокрытие доходовПроисшествия 18 апреля, 15:17
Саркофаги и более тысячи артефактов эпохи фараонов обнаружены в гробнице под ЛуксоромНаука 18 апреля, 15:14
Источник: ХК "Спартак" достиг договоренности о продлении контракта с КалининымСпорт 18 апреля, 15:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Благодарность в адрес президента Франции Франсуа Олланда от коллег по "нормандской четверке", высказанная накануне в телефонном разговоре лидеров четырех стран, не означает, что в украинском урегулировании наступит пауза до окончания выборов нового президента Франции. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это (благодарность Олланду) просто означает, что в таком формате лидеры четверки уже могут не пообщаться до президентских выборов во Франции (запланированы на 23 апреля - прим. ТАСС)", - пояснил Песков. "Поэтому это был хороший повод, чтобы его поблагодарить", - сказал он, отвечая на вопрос о том, не застопорится ли нормандский процесс на время выборов президента Франции.
Накануне состоялся телефонный разговор лидеров "нормандской четверки" - президента РФ Владимира Путина, федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента Украины Петра Порошенко, в ходе которого обсуждалось украинское урегулирование. Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе разговора "была высказана признательность президенту Франции за его усилия в рамках "нормандской четверки" и надежда на то, что работа в этом формате будет продолжена после президентских выборов во Франции".
Голосование в первом туре президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля. Опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что наиболее вероятным результатом является выход основателя движения "На марше" Эмманюэля Макрона и лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен во второй тур, который состоится 7 мая.