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Кремль не ожидает паузы в нормандском процессе по Украине из-за выборов во Франции

Политика
18 апреля, 14:10 UTC+3 МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Во время телефонного разговора лидеров "четверки", состоявшегося накануне, была высказана надежда, что работа в этом формате будет продолжена после президентских выборов во Франции
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Благодарность в адрес президента Франции Франсуа Олланда от коллег по "нормандской четверке", высказанная накануне в телефонном разговоре лидеров четырех стран, не означает, что в украинском урегулировании наступит пауза до окончания выборов нового президента Франции. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Это (благодарность Олланду) просто означает, что в таком формате лидеры четверки уже могут не пообщаться до президентских выборов во Франции (запланированы на 23 апреля - прим. ТАСС)", - пояснил Песков. "Поэтому это был хороший повод, чтобы его поблагодарить", - сказал он, отвечая на вопрос о том, не застопорится ли нормандский процесс на время выборов президента Франции.

Накануне состоялся телефонный разговор лидеров "нормандской четверки" - президента РФ Владимира Путина, федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента Украины Петра Порошенко, в ходе которого обсуждалось украинское урегулирование. Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе разговора "была высказана признательность президенту Франции за его усилия в рамках "нормандской четверки" и надежда на то, что работа в этом формате будет продолжена после президентских выборов во Франции".

Голосование в первом туре президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля. Опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что наиболее вероятным результатом является выход основателя движения "На марше" Эмманюэля Макрона и лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен во второй тур, который состоится 7 мая.

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