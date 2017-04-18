Кремль не испытывает особого интереса к парламентским выборам в Великобритании

Мень: обсуждения программ по благоустройству в регионах не должны стать профанациейОбщество 18 апреля, 15:29
Президент ФК "Оренбург": сроки восстановления вратаря Кержакова прогнозировать сложноСпорт 18 апреля, 15:29
Тайная комната в Китай-городе может быть открыта для посещенияОбщество 18 апреля, 15:23
Матвиенко предложила странам - участницам ЕврАзЭС обмениваться музейными проектамиКультура 18 апреля, 15:22
Слесаренко: апелляция на решение МОК о допинге в нынешних условиях непродуктивнаСпорт 18 апреля, 15:22
ВТБ 24 планирует в 2017 году выдать 1 млн карт "Мир"Экономика и бизнес 18 апреля, 15:18
Советовавший меньше питаться уральский депутат Гаффнер оштрафован за сокрытие доходовПроисшествия 18 апреля, 15:17
Саркофаги и более тысячи артефактов эпохи фараонов обнаружены в гробнице под ЛуксоромНаука 18 апреля, 15:14
Источник: ХК "Спартак" достиг договоренности о продлении контракта с КалининымСпорт 18 апреля, 15:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 апреля. /ТАСС/. В Кремле не вызывают особого интереса предстоящие досрочные выборы в парламент Великобритании.
"Нет, какого-то особого интереса нет", - ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов, следят ли в Кремле за парламентскими выборами в Великобритании. По его словам, предстоит "обычное отслеживание международной ситуации".
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник объявила о проведении досрочных парламентских выборов в стране. Она пояснила, что причиной такого шага стали предстоящие переговоры по выходу страны из состава ЕС, перед лицом которых правительство должно быть максимально сильным.