Кремль не испытывает особого интереса к парламентским выборам в Великобритании

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 апреля. /ТАСС/. В Кремле не вызывают особого интереса предстоящие досрочные выборы в парламент Великобритании.

"Нет, какого-то особого интереса нет", - ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов, следят ли в Кремле за парламентскими выборами в Великобритании. По его словам, предстоит "обычное отслеживание международной ситуации".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник объявила о проведении досрочных парламентских выборов в стране. Она пояснила, что причиной такого шага стали предстоящие переговоры по выходу страны из состава ЕС, перед лицом которых правительство должно быть максимально сильным.