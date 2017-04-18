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Кремль не испытывает особого интереса к парламентским выборам в Великобритании

Политика
18 апреля, 14:21 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 18, апреля. /ТАСС
Предстоит "обычное отслеживание международной ситуации", сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 апреля. /ТАСС/. В Кремле не вызывают особого интереса предстоящие досрочные выборы в парламент Великобритании.

"Нет, какого-то особого интереса нет", - ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов, следят ли в Кремле за парламентскими выборами в Великобритании. По его словам, предстоит "обычное отслеживание международной ситуации".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник объявила о проведении досрочных парламентских выборов в стране. Она пояснила, что причиной такого шага стали предстоящие переговоры по выходу страны из состава ЕС, перед лицом которых правительство должно быть максимально сильным.

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