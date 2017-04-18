Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперты нашли следы вмешательства США в выборы в России 2016 года

Политика
18 апреля, 15:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что вмешательство носит довольно серьезный и глубокий характер
Поделиться
Материал из 1 страницы
Генеральный директор ЦПИ Алексей Мухин

Генеральный директор ЦПИ Алексей Мухин

© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин сообщил, что возглавляемая им структура обнаружила прямые свидетельства вмешательства США в российские выборы 2016 года.

"Как коллеги справедливо заметили, здесь проблема стоит гораздо шире, нежели попытка вмешательства в избирательные процессы 2016 года, хотя мой центр нашел прямые следы этого вмешательства, причем они носят довольно серьезный и глубокий характер", - сказал Мухин  на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике. В центре внимания депутатов и экспертов находится вопрос о том, соблюдают ли работающие в России редакции радиостанций "Голос Америки" и "Радио Свобода", а также американской телекомпании CNN законодательство РФ и не влияли ли они на выборы в России.

В марте с предложением провести проверку в отношении американских СМИ в РФ выступил первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия"). Он пояснил, что это послужит своеобразным ответом на предложение американского сенатора-демократа Джин Шахин, которая потребовала провести расследование в отношении российской телекомпании RT. Политик подозревает многоязычный телеканал, ведущий вещание на весь мир, включая США, в нарушении американского закона о регистрации иностранных агентов.

Смотрите также

Путин: Россия не допустит "цветных революций" на своей территории
Сенаторы США призвали Тиллерсона встретиться с российскими активистами

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
2
Центр по примирению передал 1,7 т помощи жителям деревни в сирийской Латакии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд не счел требования "Аэрофлота" к стюардессам дискриминационными
2
В Мосуле ликвидирован один из главарей ИГ, вероятно, гражданин РФ
3
Роспотребнадзор поддержал запрет на возврат производителю непроданного хлеба
4
В Тбилиси назвали посягательством на суверенитет Грузии визит главы МИД РФ в Сухум
5
Внедрение онлайн-касс в розничной торговле Москвы начнется с июля
6
Эксперты нашли следы вмешательства США в выборы в России 2016 года
7
Минобрнауки по итогам конкурсного отбора назвало 22 опорных вуза
Темы дня
Загрузка...
Реклама