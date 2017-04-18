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Эксперт заявил об "отсечении" в американских соцсетях позитивного для РФ контента

Политика
18 апреля, 15:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
По словам гендиректора Центра политической информации, соцсети подвергаются серьезной обработке со стороны госорганов США на предмет создания специальных программ по управлению контентом
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что в американских соцсетях имеет место жесткое цензурирование: в частности, происходит отсечение позитивного для РФ контента.

"Примечательно то, что соцсети сейчас и в обозримом будущем подвергаются и будут подвергаться жесткому цензурированию в интересах США", - сказал Мухин во вторник на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике. В центре внимания депутатов и экспертов находится вопрос, соблюдают ли работающие в России редакции радиостанций "Голос Америки" и "Радио Свобода", а также американской телекомпании CNN законодательство РФ и не влияли ли они на выборы в России.

"По последним данным, Google, Facebook и так далее подвергаются очень серьезной обработке со стороны государственных структур и государственных органов США на предмет создания специальных программ по управлению контентом", - продолжил Мухин. То есть, пояснил эксперт, "автоматически отсекаются вещи, связанные с позитивными вещами, в отношении стран, которые выбраны США в качестве объектов негативного воздействия, и усиливаются удобные для США, для работы их неправительственных организаций и госструктур вещи, направления и тренды".

В марте с предложением провести проверку в отношении американских СМИ в РФ выступил первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия"). Он пояснил, что это послужит своеобразным ответом на предложение американского сенатора-демократа Джин Шахин, которая потребовала провести расследование в отношении российской телекомпании RT. Политик подозревает многоязычный телеканал, ведущий вещание на весь мир, включая США, в нарушении американского закона о регистрации иностранных агентов.

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