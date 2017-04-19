Медведев выступает с отчетом правительства в Госдуме. Онлайн

ВГТРК

Премьер-министр Дмитрий Медведев выступает с ежегодным докладом о деятельности правительства перед Госдумой.

Это уже пятое выступление Медведева на посту главы кабмина.

Отчет правительства предполагает не только доклад премьер-министра, но и его ответы на вопросы парламентариев.