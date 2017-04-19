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Медведев выступает с отчетом правительства в Госдуме. Онлайн

Политика
19 апреля, 11:30 дата обновления: 19 апреля, 12:56 UTC+3
Это выступление - уже пятое для Дмитрия Медведева на посту премьер-министра
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Материал из 1 страницы

ВГТРК

Премьер-министр Дмитрий Медведев выступает с ежегодным докладом о деятельности правительства перед Госдумой.

Это уже пятое выступление Медведева на посту главы кабмина.

Отчет правительства предполагает не только доклад премьер-министра, но и его ответы на вопросы парламентариев.

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Доклад Медведева в Госдуме - 2017
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