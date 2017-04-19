Медведев выступает с отчетом правительства в Госдуме. Онлайн

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Премьер-министр Дмитрий Медведев выступает с ежегодным докладом о деятельности правительства перед Госдумой.
Это уже пятое выступление Медведева на посту главы кабмина.
Отчет правительства предполагает не только доклад премьер-министра, но и его ответы на вопросы парламентариев.