Доходы главы КЧР в 2016 году выросли на 469 тыс. рублей - декларация

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ЧЕРКЕССК, 18 апреля. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии (КЧР) Рашид Темрезов заработал в прошлом году на 469 тыс. рублей больше, чем в 2015 году. Согласно декларации о доходах, размещенной на его официальном сайте, в минувшем году он получил 1,331 млн рублей против 862,5 тыс. рублей годом ранее.
В пользовании главы региона находятся дом площадью в 522,9 кв. м и приусадебный участок площадью 758 кв. метров. Темрезов владеет также тремя автомобилями: ГАЗ-69, ГАЗ-21 и Лада-212140.
Согласно декларации, на супругу главы КЧР зарегистрированы два земельных участка общей площадью 1492 кв. м, дом 80,6 кв. м, три квартиры (общая площадь 228,4 кв. м) и два склада (199 кв. м). Все объекты находятся на территории Российской Федерации.