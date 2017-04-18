Путин и Эрдоган подчеркнули необходимость укрепления режима перемирия в Сирии

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора подчеркнули необходимость укрепления режима перемирия в Сирии, сообщила сегодня пресс-службе Кремля.

Путин поздравил Эрдогана с успешным проведением референдума по внесению изменений в конституцию Турции.

"Продолжен обмен мнениями по ситуации в Сирии. Акцентирована необходимость укрепления режима прекращения боевых действий и продвижения межсирийского переговорного процесса в астанинском и женевском форматах. Вновь отмечена важность тщательного и беспристрастного международного расследования инцидента с возможным применением химического оружия в провинции Идлиб", - говорится в сообщении.

Также лидеры РФ и Турции обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-турецких отношений и условились продолжить личные контакты.

Инцидент в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб, где, предположительно, было применено химическое оружие, произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому Шайрат в провинции Хомс, с которого, по мнению Вашингтона, вылетели самолеты для нанесения удара по Хан-Шейхуну.