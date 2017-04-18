МИД РФ: Индия и Пакистан не станут выносить двусторонние разногласия на площадку ШОС

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Индия и Пакистан, которым в ближайшее время будет предоставлен статус государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), подтвердили свою готовность безоговорочно соблюдать все ее правила и не привносить на ее площадку двусторонние разногласия. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" заявил специальный представитель президента России по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

"Индия и Пакистан заявили о готовности безоговорочно принять все действующие в ШОС документы, - сообщил дипломат. - Это принципиальное условие, никакие исключения, собственные мнения и оговорки при присоединении к договорно- правовой базе не допускаются".

По его словам, разногласия существуют и между нынешними членами ШОС. "Ключевое значение имеет то, что Нью-Дели и Исламабад берут обязательства соблюдать общие правила игры, - подчеркнул Хакимов. - Одно из них не привносить двусторонние разногласия на шосовскую площадку. Конечно, предстоит пройти трудный путь взаимной притирки, но думаю, вместе мы его одолеем".

"Членство в ШОС не означает "приглашения на чай", но готовность совместно решать стоящие перед нашими странами задачи, в том числе в сфере безопасности, - продолжил дипломат. - Индия и Пакистан уже присоединились к Конвенции ШОС по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, равно как и к другим документам по борьбе с новыми вызовами и угрозами. Тем самым они демонстрируют стремление к взаимодействию".

Хакимов также отметил, что после вступления Индии и Пакистана в ШОС перед ней встанет ряд технических вопросов, среди которых будет и подключение Нью-Дели и Исламабада к налаженному механизму координации с опорой на имеющееся с ними у государств - членов ШОС сотрудничество в двусторонних форматах. "Кроме того, в ШОС два официальных языка - русский и китайский, это не будет меняться, - обратил внимание спецпредставитель президента РФ по делам ШОС. - Индия и Пакистан с данной позицией государств-членов согласны. Другое дело, что в качестве вспомогательного языка, неофициально, придется использовать также английский, появляется нужда в переводчиках".

Нет сомнений

Хакимов также заявил, что у Москвы нет сомнений, что Индия и Пакистан присоединятся к ШОС.

"Первые годы после создания организация была занята созданием механизмов сотрудничества, строительством каркаса для эффективного и качественного взаимодействия по направлениям, заложенным в Хартии ШОС, - сказал дипломат. - Но два года назад было единодушно заявлено, что время для расширения подошло".

По его словам, на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ШОС, которое состоится 21 апреля в столице Казахстана, предстоит одобрить соответствующие заключения национальных координаторов. Затем согласованные проекты решений о предоставлении Индии и Пакистану статуса государства-члена будут выдвинуты на утверждение глав государств. "Мы исходим из того, что присоединение Индии и Пакистана станет ключевым событием саммита ШОС в Астане, - подчеркнул дипломат. - Сомнений в том, что все будет нормально, на данный момент нет".

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью странами: РФ, Китаем, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. В работе объединения также принимают участие шесть стран- наблюдателей (Монголия, Индия, Иран, Пакистан, Афганистан и Белоруссия) и шесть партнеров по диалогу (Шри-Ланка, Турция, Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал).

Иран и Афганистан

Хакимов отметил, что внутренняя ситуация в Афганистане ставит под сомнение возможность полноценного членства этой страны.

Как напомнил дипломат, Афганистан подал заявку на получение статуса государства - члена ШОС в 2015 году. "Ее рассмотрение казалось бы логичным, однако сегодня, учитывая предусмотренные для членства критерии, внутренняя ситуация в этой стране, прежде всего иностранное военное присутствие, ставит под сомнение такую возможность, по крайней мере на ближайшую перспективу", - указал Хакимов.

Говоря про Иран, дипломат отметил, что РФ поддерживает его вступление в ШОС.

"Мы за это твердо и последовательно выступаем, и не скрываем этого, - подчеркнул дипломат. - Говорим всем партнерам, что присоединение Ирана было бы обоснованным".

"Однако есть некоторые обстоятельства, из-за которых этот вопрос пока не решается, - отметил Хакимов. - Отдельные партнеры пока придерживаются особой позиции по этому вопросу, а для того, чтобы принять решение, нужен консенсус".