Медведев в пятый раз отчитается перед депутатами о работе правительства

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев представит 19 апреля в Госдуме отчет правительства о работе в 2016 году. Для него это будет пятое выступление в этом качестве и в таком формате.

Медведев, будучи президентом РФ, сам инициировал введение практики отчетов кабинета министров. Выступая в 2008 году с посланием Федеральному собранию, он предложил "отнести к предметам ведения Государственной думы контрольные функции в отношении исполнительной власти, установив конституционную норму, обязывающую правительство России ежегодно отчитываться в Госдуме по итогам деятельности и по вопросам, поставленным непосредственно парламентом". Владимир Путин на посту главы кабинета министров представлял отчет правительства депутатам четыре раза.

От спада к росту

"Главное, чего мы добились, - спад экономики практически прекратился, созданы условия для возобновления роста, это главный итог той работы, о которой я расскажу депутатам", - анонсировал Медведев предстоящее выступление во время совещании с вице-премьерами 17 апреля. По его оценке, правительству "приходилось принимать очень непростые решения в прошлом году, искать компромисс между потребностями и нашими финансовыми возможностями". Премьер признает, что "кое-что точно не получилось", хотя "многое получилось".

С основными тезисами отчета председатель правительства заранее ознакомил президента РФ Владимира Путина. На встрече с главой государства 17 апреля Медведев доложил, что "в этот раз правительство выходит с неплохими оценками современного состояния российской экономики".

Руководитель кабмина привел экономические показатели за 2016 год, которыми намерен поделиться и с депутатами. Так, рост промышленного производства - 1,3%, рост в фармацевтической промышленности - почти 24%, в сельском хозяйстве - 5%, увеличение производства машин для сельского хозяйства - 60%. По данным Медведева, "безработица сохраняется в контролируемых рамках" - 5,5% от экономически активного населения в 2016 году, 5% - по прогнозу на 2017-й. Также около 5% составляла инфляция, которая, как ожидается, в нынешнем году еще снизится и будет менее 4%.

Еще одним "отрадным моментом" премьер назвал тот факт, что 64% доходов в 2016 году принесли несырьевые источники. По его мнению, это говорит о постепенном изменении структуры экономики. Медведев сказал, что планирует проинформировать депутатов о том, как идет работа над выполнением десяти приоритетных проектов в сферах здравоохранения, образования, ипотеки, жилищно- коммунального хозяйства, развития инфраструктуры, малого бизнеса, моногородов, в дорожном строительстве.

Кроме того, среди тем отчета председатель правительства назвал состояние налоговой системы и готовящиеся предложения по ее возможным изменениям в будущем, а также экономическое состояние регионов.

Ориентир от президента

Отчет правительства в Госдуме подразумевает не только доклад премьера, но и его ответы на вопросы депутатов. Путин считает, что парламентариев в первую очередь будет интересовать создание высокотехнологичной экономики в стране.

"Могу вас сориентировать: кроме конкретных вопросов, связанных с социальной сферой (здравоохранение, жилищная политика и так далее), есть и вопросы фундаментального характера, которые депутатов волнуют, и я считаю, что они тоже имеют большое значение для развития нашей экономики. Имею в виду решение главной задачи, а именно строительство современной, высокотехнологичной экономики в России", - обратился Путин к Медведеву.

По его мнению, следует думать о поддержке и привлечении инвестиций в отечественную экономику. Глава государства полагает необходимым обсудить в кабмине и парламенте предложения на этот счет.

У единороссов много вопросов социально-экономического характера

Первый вице-спикер Госдумы от "Единой России" Александр Жуков назвал предстоящий отчет правительства за 2016 год центральным событием недели.

Он напомнил, что после выступления Медведева представители думских фракций зададут премьеру по пять вопросов. Также по одному вопросу смогут задать депутаты, не входящие во фракции Госдумы, - глава Федерального политического комитета партии "Гражданская платформа" Рифат Шайхутдинов и председатель партии "Родина" Алексей Журавлев. Затем предстоят выступления представителей фракций и заключительное слово председателя правительства.

"У депутатов много вопросов социально-экономического характера, вопросов, касающихся экологии, АПК, уровня жизни населения - а это и школы, и цены, и зарплаты, и многое другое", - сказал Жуков ТАСС.

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев констатировал, что 2016 год был "непростым для экономики РФ, во многом решающим". "Мы будем анализировать в первую очередь социально-экономическое развитие страны, которое произошло. Именно этому и будут посвящены наши вопросы - социально-экономическому развитию РФ", - подтвердил он, отвечая на вопрос ТАСС.

Оппозицию интересуют тема капремонта и строительство стадионов к ЧМ-2018

Как сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников, фракция коммунистов "не испытывает какого-то особого ажиотажа в связи с отчетом правительства, с возможностью задать вопросы". "Мы ответы на свои вопросы получаем регулярно, когда слышим негативную позицию правительства по нашим социально-экономическим предложениям, так что иллюзий нет", - сказал он.

При этом представители КПРФ все же намерены озвучить те "злободневные темы", о которых чаще всего спрашивали их избиратели. "К примеру, это проблемы пенсионного обеспечения, задержек заработной платы", - уточнил Мельников.

По словам коммуниста, во фракции много желающих задать вопрос премьеру. "Много тем, будем определяться ближе к делу... События в стране и мире развиваются так стремительно, что нельзя все заранее предугадать и запланировать", - добавил он.

В середине марта фракция КПРФ, как и все остальные парламентские объединения, утвердила список вопросов к ежегодному отчету правительства в нижней палате. Как следует из этого перечня, коммунисты планируют спросить Медведева об индексации пенсии работающим пенсионерам, о мерах по мобилизации дополнительных доходов в бюджет и повышению уровня официальной занятости населения. Также коммунисты зададут вопросы о планах по реальному увеличению производственных мощностей, о приватизации объектов государственного имущества.

Фракция ЛДПР, как заявил ТАСС вице-спикер от либерал- демократов Игорь Лебедев, намерена поднять вопросы продолжения участия России в операции по борьбе с терроризмом в Сирии. "Мы хотим поинтересоваться, какие перспективы развития ситуации", - сообщил он.

Кроме того, либерал-демократы, по словам парламентария, обеспокоены "спортивным наследием олимпийских объектов в Сочи, а также будущим строящихся сооружений для чемпионата мира (по футболу)". "Хотелось бы, чтобы они не пропали и были бы использованы", - уточнил он.

ЛДПР намерена заострить внимание и на проблемах получения медицинских услуг в системе ОМС, а также ситуации вокруг системы "Платон".

Главным вопросом для фракции "Справедливая Россия" в рамках отчета главы кабинета будут проблемы капремонта. "Мы надеемся получить ответ на обращение трех фракций - "Справедливой России", КПРФ и ЛДПР - по поводу капремонта. Мы считаем, что программа капремонта полностью провалена и призываем председателя правительства РФ принять меры, в том числе кадровые, к тем сотрудникам соответствующих министерств, которые эту работу проводили", - заявил ТАСС лидер справороссов Сергей Миронов.

Помимо этого, по его словам, "Справедливая Россия" намерена поднять темы развития экономики, в частности налогообложения, и социального обеспечения граждан. "Мы подготовили доклад "Социальные итоги 2016 года", он очень суровый, но там вся правда. Когда я буду выступать и пойду к трибуне, я его на стол положу Дмитрию Анатольевичу", - пообещал Миронов.

Также справороссы затронут проблемы демографии и рождаемости, ситуацию с валютной ипотекой.