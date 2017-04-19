Патрушев обсудит в Ставрополе борьбу с идеологией терроризма

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет 19 апреля в Ставрополе совещание, одной из тем которого станет борьба с идеологией терроризма.

"В Ставрополе Николай Патрушев совместно с полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (Олегом Белавенцевым) обсудит с главами регионов, входящих в состав федерального округа, а также представителями федеральных министерств и ведомств вопросы противодействия идеологии терроризма и религиозного экстремизма", - сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

Вторым вопросом выездного совещания станет ход реализации Стратегии государственной антинаркотической политики России до 2020 года.

Встречи с полпредом и губернатором

Секретарь Совбеза прибыл в Ставрополь во вторник. В этот день он встретился с полпредом президента РФ в СКФО Олегом Белавенцевым и губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. На встрече обсуждался ряд вопросов национальной безопасности применительно к СКФО и, в частности, Ставропольскому краю. Также во вторник Патрушев посетил предприятие оборонно-промышленного комплекса ПАО "Ставропольский радиозавод "Сигнал" (входит в концерн "Радиоэлектронные технологии"), где ознакомился с образцами военной и гражданской продукции.

Критика в адрес местных властей

Борьба с терроризмом - одна из наиболее частых тем совещаний, которые секретарь Совбеза проводит в российских регионах. Также он активно обсуждает эту проблематику во время международных контактов. В частности, 6 апреля на саммите секретарей Совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества в Астане Патрушев заявил о необходимости объединять усилия стран в противостоянии терроризму, однако предупредил, что борьба с этой угрозой не должна стать предлогом для давления на государства-члены организации.

На совещаниях, которые секретарь СБ РФ проводит в российских регионах, он обращает внимание на необходимость профилактики терроризма и экстремизма, в том числе в молодежной среде. На одном из последних таких совещаний, прошедшем в марте в Астрахани, он раскритиковал уровень подготовки сотрудников, ответственных за защиту от терроризма на юге России. "Проведенные проверки свидетельствуют о фактах попустительского отношения к выполнению требований антитеррористической защищенности объектов, - заявил он. - Прежде всего, тревожит слабая квалификация и исполнительская дисциплина лиц, ответственных за данное направление деятельности".

Также Патрушев отметил недостаточные объемы финансирования мероприятий по повышению антитеррористической защищенности объектов, что отражается на уровне оснащения их техническими средствами охраны и оповещения. "Не на должном уровне обеспечивается и контрольно-пропускной режим", - добавил, выступая в Астрахани в марте, секретарь Совбеза. По его словам, объектам санаторно-курортного и спортивного комплексов нужно уделить особое внимание в связи с приближением летнего оздоровительного сезона, а также Кубка конфедераций ФИФА.