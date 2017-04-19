Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МИД РФ проведет переговоры с руководством Абхазии

Политика
19 апреля, 0:20 UTC+3 СУХУМ СУХУМ 19, апреля. /ТАСС
Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, визит Сергея Лаврова должен "придать дополнительный импульс российско-абхазским отношениям"
Поделиться
Материал из 1 страницы

СУХУМ, 19 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Абхазию 19 апреля проведет встречи с президентом республики, спикером Народного собрания и министром иностранных дел.

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, в ходе этих встреч "состоится обстоятельный обмен мнениями по ключевым вопросам повестки дня двусторонних отношений, по тематике укрепления международных позиций Абхазии и координации российско-абхазского внешнеполитического взаимодействия".

Визит Лаврова в Сухум, его переговоры с абхазским руководством "призваны придать дополнительный импульс российско-абхазским отношениям, укрепить внешнеполитическое взаимодействие" между двумя странами, подчеркнули в МИД РФ.

Жизненная необходимость

Как заявил президент республики Рауль Хаджимба, развитие и укрепление отношений с Россией является жизненной необходимостью для народа Абхазии. "Развитие и укрепление отношений с РФ - это ключевое направление внешней политики Абхазии, - подчеркнул глава государства, выступая во вторник на церемонии открытия комплекса посольства РФ в республике. - Это жизненная необходимость для нашего народа, который благодарен России за признание Абхазии в качестве суверенного и независимого государства, за содействие и обеспечение безопасности и социально- экономического развития нашей страны".

По его словам, за восемь лет с момента своего учреждения посольство России в Абхазии сыграло важнейшую роль в выстраивании российско-абхазских отношений, развитии культурных и гуманитарных контактов между двумя странами. "Реализуется договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года, а также свыше 100 соглашений в различных сферах двустороннего взаимодействия", - отметил президент республики, подтвердив, что в Сухуме "готовы к дальнейшим шагам по активизации совместной работы по конкретным положениям договора, интенсификации сотрудничества в сфере обороны и безопасности".

Поступательное развитие

В МИД РФ отмечают, что российско-абхазские отношения поступательно развиваются на основе союзничества и стратегического партнерства. Признав независимость Абхазии в 2008 году, Россия выступила гарантом ее существования в качестве независимого государства и мирного будущего абхазского народа.

За этот период была сформирована солидная договорно-правовая база двустороннего сотрудничества, насчитывающая более 100 двусторонних документов различного уровня, в том числе Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.

"Сложная обстановка в регионе обуславливает особую актуальность сотрудничества в сфере безопасности, - указали в министерстве. - Грузия продолжает претендовать на территории Абхазии и Южной Осетии, отказывается договариваться с ними о неприменении силы и при этом упорно стремится в НАТО. На основе соответствующих двусторонних соглашений на территории Абхазии развернута российская военная база, а российские пограничники оказывают содействие в охране границ республики с Грузией".

Россия предоставляет Абхазии масштабную помощь, реализуя Инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию республики на 2015-2017 годы. Эта работа координируется в рамках межправительственной комиссии под сопредседательством вице-премьера РФ Александра Хлопонина и премьер-министра Абхазии Беслана Барцица.

Российская и абхазская делегации также тесно взаимодействуют в ходе женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, созданных после вооруженного конфликта 2008 года в Южной Осетии. В Женеве российские и абхазские представители "в духе союзнических отношений выступают с единых позиций по таким важнейшим для безопасности региона вопросам, как заключение юридически обязывающих соглашений о неприменении силы, противодействие конфронтационным шагам грузинской дипломатии".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Абхазия
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
2
Центр по примирению передал 1,7 т помощи жителям деревни в сирийской Латакии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Два истребителя F-22 сопровождали стратегические бомбардировщики РФ близ Аляски
2
Мэй повышает политические ставки - досрочные выборы в Великобритании назначены на 8 июня
3
Минобороны РФ подтвердило пропажу российского контрактника в Армении
4
Трамп назвал соглашение NAFTA катастрофой для США
5
Эксперт МВФ: Трамп точнее Международного валютного фонда предсказал последствия Brexit
6
Залпы по "Армате": за что западные СМИ "любят" новейший российский танк
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама