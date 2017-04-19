Глава МИД РФ проведет переговоры с руководством Абхазии

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СУХУМ, 19 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Абхазию 19 апреля проведет встречи с президентом республики, спикером Народного собрания и министром иностранных дел.
Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, в ходе этих встреч "состоится обстоятельный обмен мнениями по ключевым вопросам повестки дня двусторонних отношений, по тематике укрепления международных позиций Абхазии и координации российско-абхазского внешнеполитического взаимодействия".
Визит Лаврова в Сухум, его переговоры с абхазским руководством "призваны придать дополнительный импульс российско-абхазским отношениям, укрепить внешнеполитическое взаимодействие" между двумя странами, подчеркнули в МИД РФ.
Как заявил президент республики Рауль Хаджимба, развитие и укрепление отношений с Россией является жизненной необходимостью для народа Абхазии. "Развитие и укрепление отношений с РФ - это ключевое направление внешней политики Абхазии, - подчеркнул глава государства, выступая во вторник на церемонии открытия комплекса посольства РФ в республике. - Это жизненная необходимость для нашего народа, который благодарен России за признание Абхазии в качестве суверенного и независимого государства, за содействие и обеспечение безопасности и социально- экономического развития нашей страны".
По его словам, за восемь лет с момента своего учреждения посольство России в Абхазии сыграло важнейшую роль в выстраивании российско-абхазских отношений, развитии культурных и гуманитарных контактов между двумя странами. "Реализуется договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года, а также свыше 100 соглашений в различных сферах двустороннего взаимодействия", - отметил президент республики, подтвердив, что в Сухуме "готовы к дальнейшим шагам по активизации совместной работы по конкретным положениям договора, интенсификации сотрудничества в сфере обороны и безопасности".
В МИД РФ отмечают, что российско-абхазские отношения поступательно развиваются на основе союзничества и стратегического партнерства. Признав независимость Абхазии в 2008 году, Россия выступила гарантом ее существования в качестве независимого государства и мирного будущего абхазского народа.
За этот период была сформирована солидная договорно-правовая база двустороннего сотрудничества, насчитывающая более 100 двусторонних документов различного уровня, в том числе Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.
"Сложная обстановка в регионе обуславливает особую актуальность сотрудничества в сфере безопасности, - указали в министерстве. - Грузия продолжает претендовать на территории Абхазии и Южной Осетии, отказывается договариваться с ними о неприменении силы и при этом упорно стремится в НАТО. На основе соответствующих двусторонних соглашений на территории Абхазии развернута российская военная база, а российские пограничники оказывают содействие в охране границ республики с Грузией".
Россия предоставляет Абхазии масштабную помощь, реализуя Инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию республики на 2015-2017 годы. Эта работа координируется в рамках межправительственной комиссии под сопредседательством вице-премьера РФ Александра Хлопонина и премьер-министра Абхазии Беслана Барцица.
Российская и абхазская делегации также тесно взаимодействуют в ходе женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, созданных после вооруженного конфликта 2008 года в Южной Осетии. В Женеве российские и абхазские представители "в духе союзнических отношений выступают с единых позиций по таким важнейшим для безопасности региона вопросам, как заключение юридически обязывающих соглашений о неприменении силы, противодействие конфронтационным шагам грузинской дипломатии".