Россия выступила в ООН против вовлечения Совбеза в правозащитную деятельность

ООН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности не должен заниматься правозащитными вопросами и вторгаться в компетенцию других органов системы ООН. Об этом заявил во вторник заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Евгений Загайнов, выступая на дебатах в Совбезе.

Как напомнил российский дипломат, в ООН "разработан и функционирует обширный инструментарий в области защиты и поощрения прав человека", но Совет Безопасности "никогда не был и не является ныне его частью". "Это необходимо иметь в виду, когда в СБ ООН поднимаются те или иные вопросы, касающиеся прав человека", - указал Загайнов. По его словам, Совбез "не предназначен для выполнения задач обеспечения соблюдения прав человека и не приспособлен для предметного анализа ситуации в этой сфере".

"Это орган, наделенный уникальными полномочиями принимать решения, в том числе предусматривающие использование силы, применительно к ситуациям, представляющим угрозу миру, нарушение мира или акт агрессии. В силу этого мандата Совет не может служить площадкой для дискуссий о ситуации с правами человека где бы то ни было", - отметил зампостпреда РФ.

Он подчеркнул, что Совет обладает "лишь теми полномочиями, которые согласились закрепить за ним государства - члены". "Пытаясь выйти за их рамки, он неизбежно вторгается в компетенцию государств либо других органов системы ООН, у каждого из которых есть свои задачи и роль", - предупредил Загайнов. По его словам, "расширение правочеловеческого компонента в деятельности СБ" неминуемо приведет к "дальнейшей критике в его адрес", касающейся политизации и "двойных стандартов" в его работе, а также "в целом к ослаблению доверия к Совету".

Совет Безопасности ООН во вторник по инициативе США провел первые дебаты по теме прав человека. В ходе дискуссии дипломаты ряда западных стран, в том числе Великобритании, США, Франции и Швеции настаивали на том, что нарушения прав человека являются ключевой причиной возникновения вооруженных конфликтов, поэтому Совет Безопасности, будучи ответственным за поддержание международного мира, должен уделять им больше внимания.

Как заявил Евгений Загайнов, Россия не разделяет "подходы к нарушениям прав человека как к главной предпосылке возникновения вооруженных конфликтов, а к правозащитной деятельности - как к ключевому инструменту их предотвращения". По его словам, опыт вмешательства во внутренние дела Ирака, Ливии и Сирии под лозунгом защиты прав человека привел к дестабилизации целых регионов и возникновению "обширных пространств хаоса и насилия, где невозможно обеспечить не просто политические и экономические права человека, но и даже базовое право на жизнь". Позицию РФ на заседании поддержали ряд стран, в том числе Боливия и Китай.