Глава Госсовета Крыма Константинов стал самым богатым депутатом региона в 2016 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в рамках декларационной кампании за прошлый год показал наибольший доход среди депутатов крымского парламента.

Как сообщается в его декларации, в 2016 году он заработал 83,9 млн рублей, что в девять раз больше, чем годом ранее.

Из декларации Константинова следует, что у него в собственности есть квартира площадью 95,3 кв. м, пять нежилых помещений, четыре легковых автомобиля (Range Rover, BMW 750 LI xDrive AWD, Jeep Wrangler и Chevrolet Corvettе), а также прицеп STEMA MT 0751.

На втором месте по сумме доходов депутат Госсовета (он же президент компании "Корпорация "ФМ") Фрунзе Мардоян, который заработал 76,837 млн рублей (в 1,8 раза больше, чем в 2015 году), на третьем месте - депутат и индивидуальный предприниматель Светлана Шабельникова с доходами в 60,242 млн рублей (на сайте Госсовета нет ее декларации за 2015 год).

Наибольший рост доходов в прошлом году продемонстрировал депутат крымского парламента Михаил Смолянов: он заработал в 90 раз больше, чем в 2015-м, - 20,7 млн рублей, следует из его декларации.

Первый зампред Госсовета Наталья Маленко в прошлом году заработала 6,18 млн рублей против 1,94 млн рублей в 2015 году. Еще один заместитель Константинова - Ремзи Ильясов - в 2016 году заработал 2,8 млн рублей, что на 300 тыс. рублей больше, чем в 2015-м.

Наименьший доход в 2016 году показал депутат крымского парламента Рэм Киселев, задекларировавший доход в размере 94,68 тыс. рублей (в три раза меньше, чем в 2015 году). У депутата Валерия Гриневича в графе "Декларированный доход за 2016 год" написано "нет", а у парламентария Александра Котовского декларация на сайте Госсовета Крыма еще не размещена.