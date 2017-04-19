ГД приняла во втором чтении законопроект, обязывающий врио губернаторов сообщать о доходах

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект о требовании к временно исполняющим обязанности глав регионов отчитываться о доходах и расходах. Эта инициатива была внесена на рассмотрение депутатов в январе президентом РФ.
Поправки вносятся в закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ". Ими предлагается распространить обязанность представлять сведения о доходах и имуществе, установленную в отношении глав регионов, на временно исполняющих обязанности высшего должностного лица субъекта РФ.
"Временно исполняющий обязанности высшего должностного лица субъекта РФ представляет сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей", - говорится в тексте законопроекта.
Как отмечается в пояснительной записке, эти сведения подлежат размещению на официальных сайтах государственных органов субъекта РФ и предоставлению общероссийским СМИ для опубликования в связи с их запросами. Предполагается, что врио губернатора должен представлять сведения в течение 15 дней со дня назначения на должность. "При этом представляются сведения о доходах, полученных от всех источников за календарный год, предшествующий году назначения, и сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на день назначения", - говорится в законопроекте.
"Поправок к проекту не поступило", - сообщил на пленарном заседании Госдумы председатель комитета нижней палаты по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко.