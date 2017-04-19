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Работа правительства РФ: цифры и факты за 2016 год

Политика
19 апреля, 12:01 UTC+3
Демография, здравоохранение, образование и спорт — эти и другие темы затронуты в отчете кабинета министров
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© Антон Новодережкин/ТАСС

19 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступает с ежегодным отчетом правительства перед Госдумой. Кабинет министров предоставил инфографику, в которой наглядно изложены итоги работы правительства за 2016 год.

Анонсируя свое выступление, премьер заявил, что "спад экономики практически прекратился". По его словам, в минувшем году правительству "приходилось принимать очень непростые решения".

Медведев также пообещал проинформировать депутатов о работе над выполнением 10 приоритетных проектов в сферах здравоохранения, образования, ипотеки, жилищно-коммунального хозяйства, развития инфраструктуры, малого бизнеса, моногородов, в дорожном строительстве.

История отчетов правительства перед Госдумой. Досье

Источник: government.ru

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Доклад Медведева в Госдуме - 2017
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