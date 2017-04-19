Работа правительства РФ: цифры и факты за 2016 год

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19 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступает с ежегодным отчетом правительства перед Госдумой. Кабинет министров предоставил инфографику, в которой наглядно изложены итоги работы правительства за 2016 год.
Анонсируя свое выступление, премьер заявил, что "спад экономики практически прекратился". По его словам, в минувшем году правительству "приходилось принимать очень непростые решения".
Медведев также пообещал проинформировать депутатов о работе над выполнением 10 приоритетных проектов в сферах здравоохранения, образования, ипотеки, жилищно-коммунального хозяйства, развития инфраструктуры, малого бизнеса, моногородов, в дорожном строительстве.
История отчетов правительства перед Госдумой. Досье
Источник: government.ru