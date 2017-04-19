Патрушев: в Сирии и Ираке на стороне террористов воюют 2,7 тыс. жителей Северного Кавказа

СТАВРОПОЛЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Почти 2,7 тыс. жителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) воюют в Сирии и в Ираке в составе террористических организаций, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Особую угрозу представляют граждане, причастные к деятельности международных террористических организаций. По имеющимся данным, на территории Сирии и Ирака в составе террористических структур находится почти 2700 жителей округа. Выявлено 66 лиц, которые осуществляли вербовку в незаконные вооруженные формирования", - сказал он в Ставрополе на выездном совещании по вопросам борьбы с идеологией терроризма.

По словам Патрушева, в СКФО нарастает пропагандистская и вербовочная деятельность международных террористических организаций. "Этому способствует также деструктивная деятельность миссионеров из государств Центрально-Азиатского региона, проповедующих идеологию радикального ислама", - отметил он.

Патрушев призвал региональные власти к усилению профилактической работы, мониторингу интернет-ресурсов. По его словам, к профилактике необходимо привлечь общественные и молодежные организации, СМИ, религиозные образовательные учреждения.

Он также заявил, что контроль за миграционными потоками и соблюдением миграционного законодательства в Северо-Кавказском федеральном округе необходимо усилить для повышения эффективности работы по противодействию терроризму.

"Одновременно (с профилактической работой и совершенствованием работы правоохранительных органов - прим. ТАСС) необходимо усилить контроль за миграционными потоками, соблюдением миграционного законодательства, выявлять среди мигрантов лиц, исповедующих радикальные религиозные взгляды и склонных к совершению противоправных действий", - сказал Патрушев.

Он отметил, что в округе "фиксируются попытки формирования автономных, законспирированных и независимых друг от друга террористических ячеек для совершения резонансных терактов".

В Ставрополе проходит выездное совещание по вопросам противодействия идеологии терроризма и религиозного экстремизма, а также реализации стратегии государственной антинаркотической политики России до 2020 года. В совещании участвуют полномочный представитель президента РФ в СКФО Олег Белавенцев, главы субъектов РФ, входящих в состав СКФО, представители федеральных министерств и ведомств.