Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: план по урегулированию в Сирии существует, но он одобрен не в Вашингтоне

Политика
19 апреля, 11:46 UTC+3 СУХУМ 19, апреля. /ТАСС
Глава МИД РФ отметил, что альтернативы резолюции СБ ООН 2254 нет
Поделиться
Материал из 1 страницы

СУХУМ, 19 апреля. /ТАСС/. План по урегулированию в Сирии существует, но он одобрен не в Вашингтоне, а в Нью- Йорке - это резолюция Совета Безопасности ООН 2254. Такую позицию озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос, обсуждался ли с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном некий американский план по Сирии.

Смотрите также

РФ доставила в сирийский Тартус 10 тыс. тонн гуманитарной помощи
Путин и Эрдоган подчеркнули необходимость укрепления режима перемирия в Сирии
Мэттис: военные РФ и США взаимодействуют для предотвращения инцидентов в небе над Сирией

"Для нас план существует, он давно одобрен не в США, а в Нью-Йорке - это резолюция СБ ООН 2254, - сказал глава МИД РФ. - Резолюция расписывает все аспекты мирного урегулирования на основе принципа, что только сам сирийский народ может определять судьбу своей страны. Вот рамки, в которых мы работаем".

"Мы ощущаем в последнее время попытки устраивать провокации наподобие 4 апреля в Идлибе с химическим отравляющим веществом. После этого последовал противоправный удар США по сирийскому аэродрому, - отметил он. - Тут же раздались громкие голоса о необходимости перейти от переговоров к свержению режима".

О резолюции СБ ООН

Альтернативы честному выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2254 по Сирии нет, подчеркнул Лавров.

"Есть наверняка желающие, кому не нравится резолюция СБ ООН 2254 и принцип, основанный на уважении суверенитета Сирии, суверенитета сирийского народа, который сам только и вправе решать свою судьбу и судьбу своей страны, - отметил он. - Эти силы пытаются искусственно, провокационно создать предлоги для того, чтобы перейти от урегулирования к смене режима. Мы подробно обсуждали с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном сирийскую ситуацию".

"Убежден, что у нас нет альтернативы тому, чтобы честно выполнять резолюцию СБ ООН 2254", - подчеркнул Лавров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
2
Центр по примирению передал 1,7 т помощи жителям деревни в сирийской Латакии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев: борьба на выборах президента будет серьезной, но нельзя превращать ее в войну
2
Минэнерго Украины подало в правительство документ о запрете ввоза угля из РФ
3
Крушение сухогруза в Черном море. Хроника событий
4
Новосибирский губернатор отменил повышение тарифов на коммунальные услуги в регионе на 15%
5
Медведев выступает с отчетом правительства в Госдуме. Онлайн
6
Два истребителя F-22 сопровождали стратегические бомбардировщики РФ близ Аляски
7
В СК сообщили о трех спасенных при крушении сухогруза в Черном море
Темы дня
Загрузка...
Реклама