Лавров: план по урегулированию в Сирии существует, но он одобрен не в Вашингтоне

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СУХУМ, 19 апреля. /ТАСС/. План по урегулированию в Сирии существует, но он одобрен не в Вашингтоне, а в Нью- Йорке - это резолюция Совета Безопасности ООН 2254. Такую позицию озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос, обсуждался ли с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном некий американский план по Сирии.
"Для нас план существует, он давно одобрен не в США, а в Нью-Йорке - это резолюция СБ ООН 2254, - сказал глава МИД РФ. - Резолюция расписывает все аспекты мирного урегулирования на основе принципа, что только сам сирийский народ может определять судьбу своей страны. Вот рамки, в которых мы работаем".
"Мы ощущаем в последнее время попытки устраивать провокации наподобие 4 апреля в Идлибе с химическим отравляющим веществом. После этого последовал противоправный удар США по сирийскому аэродрому, - отметил он. - Тут же раздались громкие голоса о необходимости перейти от переговоров к свержению режима".
Альтернативы честному выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2254 по Сирии нет, подчеркнул Лавров.
"Есть наверняка желающие, кому не нравится резолюция СБ ООН 2254 и принцип, основанный на уважении суверенитета Сирии, суверенитета сирийского народа, который сам только и вправе решать свою судьбу и судьбу своей страны, - отметил он. - Эти силы пытаются искусственно, провокационно создать предлоги для того, чтобы перейти от урегулирования к смене режима. Мы подробно обсуждали с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном сирийскую ситуацию".
"Убежден, что у нас нет альтернативы тому, чтобы честно выполнять резолюцию СБ ООН 2254", - подчеркнул Лавров.