Медведев призвал активнее вести законотворческую работу для роста качества жизни людей

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал депутатов Госдумы не снижать темпа законотворческой работы, от которой зависит качество жизни людей. Представляя отчет о работе правительства за 2016 год, глава кабмина поблагодарил депутатов за сотрудничество.

"Хороший, очень плотный уровень взаимодействия сохраняется с обновленной (после выборов 2016 года) Думой", - отметил он. "Это стало понятно за время первой осенней сессии, и я хотел бы искренне поблагодарить депутатов и прошлого, и нынешнего созывов за совместную работу", - сказал премьер.

Медведев напомнил, что за прошлый год Госдума приняла 284 правительственных законопроекта. Новый состав парламента после выборов также сразу включился в работу, и за осеннюю сессию был одобрен 91 законопроект правительства, и еще 270 находятся на стадии рассмотрения.

"Прошу депутатов активно заниматься этими и другими важными законопроектами", - призвал Медведев. "От того, насколько слаженно мы с вами работаем, зависит во многом, как живут граждане нашей страны", - подчеркнул премьер.

Курс на ответственность и последовательность власти

Парламентские выборы 2016 года в РФ определили стратегический курс на ближайшие пять лет, отметил премьер.

"Конечно, главным политическим событием (прошлого года) стали выборы в Государственную Думу", - считает премьер. "Единый день голосования определил стратегический курс России на ближайший политический цикл, показал, что важнее всего в работе власти для граждан страны", - подчеркнул Медведев. "Это - последовательность и ответственность, способность слышать и выполнять обещанное, побеждать честно и чисто", - заявил глава правительства.

"Я как председатель "Единой России" уверен, что это правильно", - добавил Медведев.