Медведев: борьба на выборах президента будет серьезной, но нельзя превращать ее в войну

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Запрос общества на стабильность и развитие сохранится во время избирательной кампании перед выборами президента РФ в 2018 году. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного отчета в Госдуме, отметив, что борьба будет серьезной, но ее нужно вести без конфликтов и популизма.

"Люди проголосовали (на парламентских выборах 2016 года) за стабильность и в то же время - за развитие, за то, чтобы мы сделали все, чтобы людям жилось лучше", - напомнил Медведев.

"В этом - главный политический запрос общества сегодня", - считает премьер. "Уверен, он сохранится и в предстоящей президентской кампании", - добавил он.

"Борьба как в любой президентской гонке будет серьезной", - прогнозирует Медведев.

"Но мы с вами никогда не превращали политическую борьбу в войну и делать этого не будем", - заявил он.

"Мы с вами прекрасно понимаем, что сейчас у нас трудностей хватает, и если мы будем тратить силы еще и на популизм, на спекуляции, на пустые конфликты, от этого выиграют только те, кого вряд ли заботит, как будет жить Россия, те, кто хотят изолировать и ослабить нашу страну", - сказал глава правительства.

Медведев отметил, что разногласия, конечно, возможны. "И наши с вами споры касаются лишь методов достижения главной цели, а цель у нас общая - развивать страну, чтобы обеспечить людям благополучную жизнь", - подчеркнул он.