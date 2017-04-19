Медведев: борьба на выборах президента будет серьезной, но нельзя превращать ее в войну

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Запрос общества на стабильность и развитие сохранится во время избирательной кампании перед выборами президента РФ в 2018 году. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного отчета в Госдуме, отметив, что борьба будет серьезной, но ее нужно вести без конфликтов и популизма.
"Люди проголосовали (на парламентских выборах 2016 года) за стабильность и в то же время - за развитие, за то, чтобы мы сделали все, чтобы людям жилось лучше", - напомнил Медведев.
"В этом - главный политический запрос общества сегодня", - считает премьер. "Уверен, он сохранится и в предстоящей президентской кампании", - добавил он.
"Борьба как в любой президентской гонке будет серьезной", - прогнозирует Медведев.
"Но мы с вами никогда не превращали политическую борьбу в войну и делать этого не будем", - заявил он.
"Мы с вами прекрасно понимаем, что сейчас у нас трудностей хватает, и если мы будем тратить силы еще и на популизм, на спекуляции, на пустые конфликты, от этого выиграют только те, кого вряд ли заботит, как будет жить Россия, те, кто хотят изолировать и ослабить нашу страну", - сказал глава правительства.
Медведев отметил, что разногласия, конечно, возможны. "И наши с вами споры касаются лишь методов достижения главной цели, а цель у нас общая - развивать страну, чтобы обеспечить людям благополучную жизнь", - подчеркнул он.