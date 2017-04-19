Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Володин поздравил Топилина с юбилеем

Политика
19 апреля, 12:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Председатель Госдумы назвал главу Минтруда самым отзывчивым министром в российском правительстве
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил с 50-летием министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина, назвав его самым отзывчивым министром в правительстве РФ.

Перед тем как предоставить слово премьеру Дмитрию Медведеву для выступления с трибуны Госдумы в рамках отчета правительства за 2016 год, спикер предложил "поздравить министра труда и социальной защиты правительства РФ Максима Анатольевича Топилина с днем рождения". "Ему 50 лет", - сказал Володин, после чего в зале раздались аплодисменты.

"Думаю, что вы все согласитесь, что Максим Анатольевич - самый толерантный, отзывчивый министр правительства, который много работает с Госдумой, с комитетами Госдумы", - продолжил Володин. "Мы ему желаем здоровья, удачи в работе и в решении тех задач, которых люди ждут", - заключил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Топилин, Максим Анатольевич Володин, Вячеслав Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
2
Центр по примирению передал 1,7 т помощи жителям деревни в сирийской Латакии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев: борьба на выборах президента будет серьезной, но нельзя превращать ее в войну
2
Минэнерго Украины подало в правительство документ о запрете ввоза угля из РФ
3
Медведев выступает с отчетом правительства в Госдуме. Онлайн
4
Крушение сухогруза в Черном море. Хроника событий
5
Два истребителя F-22 сопровождали стратегические бомбардировщики РФ близ Аляски
6
В NORAD после пролета бомбардировщиков Ту-95 у Аляски отметили профессионализм пилотов РФ
7
CBS: ИГ применило иприт против военных инструкторов США и Австралии в Ираке
Темы дня
Загрузка...
Реклама