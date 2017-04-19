Володин поздравил Топилина с юбилеем

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил с 50-летием министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина, назвав его самым отзывчивым министром в правительстве РФ.
Перед тем как предоставить слово премьеру Дмитрию Медведеву для выступления с трибуны Госдумы в рамках отчета правительства за 2016 год, спикер предложил "поздравить министра труда и социальной защиты правительства РФ Максима Анатольевича Топилина с днем рождения". "Ему 50 лет", - сказал Володин, после чего в зале раздались аплодисменты.
"Думаю, что вы все согласитесь, что Максим Анатольевич - самый толерантный, отзывчивый министр правительства, который много работает с Госдумой, с комитетами Госдумы", - продолжил Володин. "Мы ему желаем здоровья, удачи в работе и в решении тех задач, которых люди ждут", - заключил он.