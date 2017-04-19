Медведев назвал 2016-й "годом осознанных возможностей"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал 2016 год "годом осознанных возможностей".

"Прошедший год был для нас очень важным, - заявил он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства в ушедшем году. - Он действительно был непростым, как и предыдущие. Прошел он в режиме жесткой экономии ресурсов. Но он дал нам главное - он стал годом осознанных возможностей".

19 апреля Медведев выступает с ежегодным отчетом правительства перед Госдумой. Анонсируя свое выступление, премьер заявил, что "спад экономики практически прекратился". Премьер отметил, что в 2016 году правительству "приходилось принимать очень непростые решения". Медведев пообещал проинформировать депутатов о работе над выполнением 10 приоритетных проектов в сферах здравоохранения, образования, ипотеки, ЖКХ, развития инфраструктуры, малого бизнеса, моногородов и в дорожном строительстве.