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Кремль считает важным подвигнуть все страны к сдержанности в ситуации вокруг КНДР

Политика
19 апреля, 12:53 дата обновления: 19 апреля, 13:14 UTC+3
По словам пресс-секретаря президента РФ, "ситуация чревата непредсказуемыми обострениями", и в Москве обеспокоены в связи с этим
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Россия призывает все страны к сдержанности в ситуации вокруг КНДР. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. При этом он отметил, что Москва остается сторонником дипломатического урегулирования и считает санкции бесперспективными.

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"Безусловно, определенное международное воздействие нужно оказывать, чтобы подвигнуть все стороны к сдержанности, аккуратности и благоразумности", - считает Песков. "Ситуация чревата непредсказуемыми обострениями, и мы этим обеспокоены", - добавил пресс-секретарь. "Речь идет о стране, которая находится у наших границ на Востоке", - отметил он.

"Мы выступаем за продолжение политико-дипломатических усилий урегулирования проблемы КНДР, в том числе в рамках зарекомендовавших себя международных форматов", - сказал он. "Россия никогда не была сторонником санкционного диалога", - напомнил Песков. "Мы считаем это бесперспективным подходом", - добавил он.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. В минувшее воскресенье КНДР провела попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной - ракета взорвалась практически сразу после старта. 

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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