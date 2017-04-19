Кремль считает важным подвигнуть все страны к сдержанности в ситуации вокруг КНДР

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Россия призывает все страны к сдержанности в ситуации вокруг КНДР. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. При этом он отметил, что Москва остается сторонником дипломатического урегулирования и считает санкции бесперспективными.

"Безусловно, определенное международное воздействие нужно оказывать, чтобы подвигнуть все стороны к сдержанности, аккуратности и благоразумности", - считает Песков. "Ситуация чревата непредсказуемыми обострениями, и мы этим обеспокоены", - добавил пресс-секретарь. "Речь идет о стране, которая находится у наших границ на Востоке", - отметил он.

"Мы выступаем за продолжение политико-дипломатических усилий урегулирования проблемы КНДР, в том числе в рамках зарекомендовавших себя международных форматов", - сказал он. "Россия никогда не была сторонником санкционного диалога", - напомнил Песков. "Мы считаем это бесперспективным подходом", - добавил он.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. В минувшее воскресенье КНДР провела попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной - ракета взорвалась практически сразу после старта.