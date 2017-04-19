Путин проведет встречу с председателем Постоянного комитета ВСНП Чжан Дэцзяном

Пассажиропоток аэропорта Внуково в марте 2017 года вырос на 38%, до 1,14 млн человекТранспорт 19 апреля, 14:24
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол РоссииАрмия и ОПК 19 апреля, 14:20
Легкоатлет Шубенков выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в ШанхаеСпорт 19 апреля, 14:16
Власти разрешили транспортировку радиоактивных веществ через морпорты Астрахань и ОляТранспорт 19 апреля, 14:13
NBC: бывший игрок NFL Эрнандес найден мертвым в тюрьмеСпорт 19 апреля, 14:08
Во Владимирской области уничтожены два уроженца Центральной Азии, готовившие терактыПроисшествия 19 апреля, 13:48
ГМИИ запускает креативную кампанию по импрессионистам с участием Шнурова, Урганта и СобчакКультура 19 апреля, 13:34
Рост контейнерооборота через порт Антверпен замедляетсяТранспорт 19 апреля, 13:32
Гранкин: сезон для ВК "Динамо" складывается неудачно, но есть возможность все исправитьСпорт 19 апреля, 13:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 19 апреля примет председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжан Дэцзяна. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня президент примет в Кремле председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяна", - сказал он. "Продолжаются контакты на высоких уровнях с нашими китайскими партнерами", - добавил Песков.
На минувшей неделе Путин принял вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гаоли.
Кроме того, на среду у президента запланирован ряд рабочих встреч. "Будут определенные встречи, в том числе с акцентом на региональную тематику; у президента будут несколько глав регионов", - добавил Песков.