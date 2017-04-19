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Путин проведет встречу с председателем Постоянного комитета ВСНП Чжан Дэцзяном

Политика
19 апреля, 13:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
По словам пресс-секретаря президента РФ, глава российского государства примет председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей в Кремле
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 19 апреля примет председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжан Дэцзяна. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня президент примет в Кремле председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяна", - сказал он. "Продолжаются контакты на высоких уровнях с нашими китайскими партнерами", - добавил Песков.

На минувшей неделе Путин принял вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гаоли.

Кроме того, на среду у президента запланирован ряд рабочих встреч. "Будут определенные встречи, в том числе с акцентом на региональную тематику; у президента будут несколько глав регионов", - добавил Песков.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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