Юлия Самойлова не выступит на концерте в храме Христа СпасителяКультура 19 апреля, 15:53
Минсвязи РФ: более 60 тысяч заявок поступило на получение паспорта болельщикаСпорт 19 апреля, 15:48
Джулия Робертс признана самой красивой женщиной планеты по версии журнала PeopleКультура 19 апреля, 15:31
Росатом: лицензия на строительство АЭС "Пакш" в Венгрии может быть выдана до конца годаЭкономика и бизнес 19 апреля, 15:28
Генпрокуратуру просят проверить законность передачи РПЦ соборов в ПетербургеОбщество 19 апреля, 14:58
Средний чек за поездку на такси в Москве за последний год снизился на 10%Москва 19 апреля, 14:54
Медведев об экономике, медицине, пенсиях и "политических проходимцах"Политика 19 апреля, 14:52
Федеральное медико-биологическое агентство нашло замену мельдониюСпорт 19 апреля, 14:47
СМИ: футболист сборной России Смолов согласился перейти в "Фенербахче"Спорт 19 апреля, 14:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Премьер-министр Дмитрий Медведев выступил с ежегодным докладом о деятельности правительства перед Госдумой. После речи премьер-министра депутаты смогли задать ему вопросы. ТАСС собрал самые яркие высказывания премьера.
Медведев считает, что во время избирательной кампании перед президентскими выборами — 2018 сохранится запрос общества на стабильность и развитие. По его мнению, в президентской гонке борьба будет серьезной, но нельзя превращать ее в войну.
Мы с вами прекрасно понимаем, что сейчас у нас трудностей хватает, и если мы будем тратить силы еще и на популизм, на спекуляции, на пустые конфликты, от этого выиграют только те, кого вряд ли заботит, как будет жить Россия, те, кто хотят изолировать и ослабить нашу страну
Премьер заявил, что в минувшем году стране удалось добиться экономического прогресса, добавив, что это признали и международные рейтинговые агентства. По его словам, "каждое решение в экономике приводило к конкретным изменениям в жизни человека".
Мы прекрасно понимаем, что в повседневной жизни люди о рейтингах не думают, а думают о тех проблемах и трудностях, с которыми сталкиваются каждый день, когда платят высокую плату за коммуналку или ипотеку берут, когда не могут попасть к нужному врачу или записать ребенка в хорошую школу
Глава кабмина отметил работу правительства в сфере здравоохранения. Власти стараются сдерживать необоснованный рост цен на лекарства, а в регионах планируется создать центры персонализированной медицины. Говоря о развитии здравоохранения, премьер отметил, что среди россиян стала популярнее профессия врача.
Интересный факт: впервые в истории новой России — это опросы социологов — больше всего родителей в будущем видят своих детей врачами. Я когда это прочитал, был тоже несколько удивлен. А не юристами, экономистами, как это было всего несколько лет назад
По словам премьера, кабмин предусмотрел средства на повышение доступности и качества социальных услуг для пенсионеров в 2017 году. Правительство понимает, что у россиян пока небольшие пенсии, и продолжает работать над развитием пенсионной системы.
Для достойной старости нужна и достойная пенсия
Медведев считает необходимым развивать конкуренцию крупнейших компаний России за право участвовать в образовательных проектах. По его словам, что система образования должна быть привязана к экономике и завязана на работодателей.
Еще совсем недавно западные фонды всякие, не стесняясь, проводили селекцию в российских университетах, просто приходили и переманивали к себе самых способных, шла настоящая охота за талантами
Медведев заявил, что налоги в 2017 году повышаться не будут. Кроме того, премьер уверен, что Резервный фонд не будет исчерпан в этом году. Он рассказал об основных принципах формирования бюджета.
Деньги должны идти, во-первых, во вложения в человека. Во-вторых, на реализацию инфраструктурных проектов. И, в-третьих, на обеспечение национальной безопасности
Медведев заявил, что доля перегруженных трасс в РФ в минувшем году сократилась, в том числе благодаря запуску системы "Платон", сборы которой составляют 20 млрд рублей. В то же время он отметил, что отдельные вопросы по функционированию "Платона" справедливы.
Я встречался лично с лидерами дальнобойщиков, они поставили массу разных вопросов, многие вопросы абсолютно справедливы
Депутат от КПРФ Николай Коломейцев спросил премьера, что мешает ему "защититься от нападок (Алексея) Навального". Медведев ответил, что не будет комментировать заявления оппозиционера.
Я не буду специальным образом комментировать абсолютно лживые продукты политических проходимцев
Медведев считает, что то, что США ведут борьбу не с террористами, а с политической властью в Сирии.
С точки зрения международного права то, что было сделано американцами, совершенно очевидно является актом военной агрессии. (…) Что будет дальше, мы не знаем. Но я знаю абсолютно точно, кто выиграл от этого акта агрессии. Кто? ИГИЛ, или ДАИШ*, как принято еще называть *речь идет о террористической группировке "Исламское государство" (другие названия — ИГИЛ и ДАИШ), запрещенной в РФ
Премьер уверен, что россияне одолеют любые трудности.
Ни трудности в экономике, ни внешние вызовы не помешают нам добиваться поставленных целей. Александр Васильевич Суворов говорил, что "природа произвела Россию только одну. Она соперниц не имеет. Мы — жители России, мы все одолеем". Хорошие слова, я в этом тоже уверен
Бэлла Волкова