Медведев об экономике, медицине, пенсиях и "политических проходимцах"

Премьер-министр Дмитрий Медведев выступил с ежегодным докладом о деятельности правительства перед Госдумой. После речи премьер-министра депутаты смогли задать ему вопросы. ТАСС собрал самые яркие высказывания премьера.

О выборах — 2018

Медведев считает, что во время избирательной кампании перед президентскими выборами — 2018 сохранится запрос общества на стабильность и развитие. По его мнению, в президентской гонке борьба будет серьезной, но нельзя превращать ее в войну.

Мы с вами прекрасно понимаем, что сейчас у нас трудностей хватает, и если мы будем тратить силы еще и на популизм, на спекуляции, на пустые конфликты, от этого выиграют только те, кого вряд ли заботит, как будет жить Россия, те, кто хотят изолировать и ослабить нашу страну

Об экономике

Премьер заявил, что в минувшем году стране удалось добиться экономического прогресса, добавив, что это признали и международные рейтинговые агентства. По его словам, "каждое решение в экономике приводило к конкретным изменениям в жизни человека".

Мы прекрасно понимаем, что в повседневной жизни люди о рейтингах не думают, а думают о тех проблемах и трудностях, с которыми сталкиваются каждый день, когда платят высокую плату за коммуналку или ипотеку берут, когда не могут попасть к нужному врачу или записать ребенка в хорошую школу

О медицине

Глава кабмина отметил работу правительства в сфере здравоохранения. Власти стараются сдерживать необоснованный рост цен на лекарства, а в регионах планируется создать центры персонализированной медицины. Говоря о развитии здравоохранения, премьер отметил, что среди россиян стала популярнее профессия врача.

Интересный факт: впервые в истории новой России — это опросы социологов — больше всего родителей в будущем видят своих детей врачами. Я когда это прочитал, был тоже несколько удивлен. А не юристами, экономистами, как это было всего несколько лет назад

О пенсионерах

По словам премьера, кабмин предусмотрел средства на повышение доступности и качества социальных услуг для пенсионеров в 2017 году. Правительство понимает, что у россиян пока небольшие пенсии, и продолжает работать над развитием пенсионной системы.

Для достойной старости нужна и достойная пенсия

Об образовании

Медведев считает необходимым развивать конкуренцию крупнейших компаний России за право участвовать в образовательных проектах. По его словам, что система образования должна быть привязана к экономике и завязана на работодателей.

Еще совсем недавно западные фонды всякие, не стесняясь, проводили селекцию в российских университетах, просто приходили и переманивали к себе самых способных, шла настоящая охота за талантами

О бюджете

Медведев заявил, что налоги в 2017 году повышаться не будут. Кроме того, премьер уверен, что Резервный фонд не будет исчерпан в этом году. Он рассказал об основных принципах формирования бюджета.

Деньги должны идти, во-первых, во вложения в человека. Во-вторых, на реализацию инфраструктурных проектов. И, в-третьих, на обеспечение национальной безопасности

О "Платоне"

Медведев заявил, что доля перегруженных трасс в РФ в минувшем году сократилась, в том числе благодаря запуску системы "Платон", сборы которой составляют 20 млрд рублей. В то же время он отметил, что отдельные вопросы по функционированию "Платона" справедливы.

Я встречался лично с лидерами дальнобойщиков, они поставили массу разных вопросов, многие вопросы абсолютно справедливы

О нападках внесистемной оппозиции

Депутат от КПРФ Николай Коломейцев спросил премьера, что мешает ему "защититься от нападок (Алексея) Навального". Медведев ответил, что не будет комментировать заявления оппозиционера.

Я не буду специальным образом комментировать абсолютно лживые продукты политических проходимцев

О ситуации в Сирии

Медведев считает, что то, что США ведут борьбу не с террористами, а с политической властью в Сирии.

С точки зрения международного права то, что было сделано американцами, совершенно очевидно является актом военной агрессии. (…) Что будет дальше, мы не знаем. Но я знаю абсолютно точно, кто выиграл от этого акта агрессии. Кто? ИГИЛ, или ДАИШ*, как принято еще называть *речь идет о террористической группировке "Исламское государство" (другие названия — ИГИЛ и ДАИШ), запрещенной в РФ

О России

Премьер уверен, что россияне одолеют любые трудности.

Ни трудности в экономике, ни внешние вызовы не помешают нам добиваться поставленных целей. Александр Васильевич Суворов говорил, что "природа произвела Россию только одну. Она соперниц не имеет. Мы — жители России, мы все одолеем". Хорошие слова, я в этом тоже уверен

Бэлла Волкова