Лавров 25 апреля встретится в Москве с генсеком ОБСЕ

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится 25 апреля с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Занньером, который примет участие в очередной Московской конференции по международной безопасности. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В ходе встречи планируется обсудить широкий спектр вопросов повестки дня ОБСЕ. Россия является ее (ОБСЕ) активным участником и выступает за повышение ее эффективности и роли в международных делах как важного инструмента построения неделимого сообщества безопасности", - сказала дипломат.

"В числе тем переговоров видное место займут задачи ОБСЕ как объединительной площадки для восстановления доверия в международных отношениях, ее вклад в борьбу с транснациональными вызовами, включая терроризм, наркотрафик, киберугрозы, а также перспективы гармонизации интеграционных процессов на общеевропейском пространстве, - подчеркнула Захарова. - Планируется обсудить работу ОБСЕ на Балканах, обменяться мнениями о роли организации в содействии урегулированию ряда региональных конфликтов, в том числе на востоке Украины".

"Будет предметно рассмотрена деятельность полевых миссий ОБСЕ и специализированных институтов, например БДИПЧ, представителя по вопросам свободы СМИ, включая необходимость исправления дисбалансов в их работе, других структур, а также кадровые вопросы, связанные с плановыми заменами их руководства", - отметила дипломат.

"Рассчитываем на конструктивные и плодотворные переговоры", - добавила она.