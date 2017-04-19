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МИД РФ предпринимает все меры для освобождения российских моряков в Ливии

Политика
19 апреля, 15:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
По информации Марии Захаровой, экипаж обвиняется в незаконной попытке вывоза металлолома по предварительному сговору с неустановленными лицами
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ продолжает предпринимать все необходимые меры для освобождения российских моряков, задержанных в марте в прибрежных водах Ливии. Об этом сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вопрос об освобождении судна и скорейшей отправки российских моряков на родину ставился руководством Министерства иностранных дел перед главой Президентского совета, премьер-министром ПНС (Правительства национального согласия Фаизом) Сараджем, который обещал взять ход расследования под свой личный контроль, - сказала дипломат. - Российское внешнеполитическое ведомство в рамках своей компетенции продолжит предпринимать все необходимые меры по обеспечению законных прав российских граждан, а также (меры, способствующие) их скорейшему освобождению".

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"По имеющимся данным, экипаж обвиняется в незаконной попытке вывоза металлолома по предварительному сговору с неустановленными лицами, 3 апреля по требованию прокуратуры Ливии суд продлил срок содержания под стражей моряков на один месяц, - продолжила она. - К сожалению, на наши неоднократные обращения Правительство национального согласия в Триполи до настоящего времени не представило официальных разъяснений о причинах задержания сухогруза, ссылаясь на продолжающееся следствие".

По словам Захаровой, российским морякам были переданы предметы первой необходимости и оказана помощь в установлении связи с родственниками. "В настоящее время с представителями местных властей поддерживаются регулярные контакты, это позволяет получать оперативную информацию о задержанных россиянах", - добавила она.

5 марта береговой охраной в прибрежных водах Ливии был задержан и далее отконвоирован в порт Триполи российский сухогруз "Мерле", который принадлежит петербургской компании MT Group. На судне находились семеро россиян.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
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