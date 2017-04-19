Жириновский раскритиковал КПРФ за вопрос премьеру о "нападках Навального"

Юлия Самойлова не выступит на концерте в храме Христа СпасителяКультура 19 апреля, 15:53
Минсвязи РФ: более 60 тысяч заявок поступило на получение паспорта болельщикаСпорт 19 апреля, 15:48
Джулия Робертс признана самой красивой женщиной планеты по версии журнала PeopleКультура 19 апреля, 15:31
Росатом: лицензия на строительство АЭС "Пакш" в Венгрии может быть выдана до конца годаЭкономика и бизнес 19 апреля, 15:28
Генпрокуратуру просят проверить законность передачи РПЦ соборов в ПетербургеОбщество 19 апреля, 14:58
Средний чек за поездку на такси в Москве за последний год снизился на 10%Москва 19 апреля, 14:54
Медведев об экономике, медицине, пенсиях и "политических проходимцах"Политика 19 апреля, 14:52
Федеральное медико-биологическое агентство нашло замену мельдониюСпорт 19 апреля, 14:47
СМИ: футболист сборной России Смолов согласился перейти в "Фенербахче"Спорт 19 апреля, 14:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал депутата от КПРФ Николая Коломейцева за вопрос председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву о "нападках" со стороны оппозиционера Алексей Навального.
"Кстати, вы, Коломейцев сейчас сделали заявочку - назвали фамилию этого авантюриста (Навального - прим. ТАСС). Журналисты только на это реагируют, нас с вами нету, нет отчета правительства, вся пресса говорит о вас!" - возмутился Жириновский. "Вас сегодня в эфир позовут, но это называется подлость. Вы использовали день отчета правительства, чтобы свое имя запечатлеть", - добавил лидер либерал-демократов.
Жириновский недоумевает, зачем КПРФ потребовалось "вспоминать имя этого товарища". "Вы кого рекламируете?!" - заявил он.
Жириновский также отметил, что "неправильно говорить о плохом". "Надо создавать хорошее настроение. Надо беречь правительство", - заключил лидер ЛДПР.
Николай Коломейцев в среду во время отчета главы кабинета министров спросил Медведева, что мешает ему "отказаться от услуг уволенного им (Алексея) Кудрина и (главы Центробанка) Эльвиры Набиуллиной и защититься от нападок Навального". В ответ премьер-министр заявил, что не будет комментировать лживые обвинения в свой адрес со стороны "политических проходимцев".