Жириновский раскритиковал КПРФ за вопрос премьеру о "нападках Навального"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал депутата от КПРФ Николая Коломейцева за вопрос председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву о "нападках" со стороны оппозиционера Алексей Навального.

"Кстати, вы, Коломейцев сейчас сделали заявочку - назвали фамилию этого авантюриста (Навального - прим. ТАСС). Журналисты только на это реагируют, нас с вами нету, нет отчета правительства, вся пресса говорит о вас!" - возмутился Жириновский. "Вас сегодня в эфир позовут, но это называется подлость. Вы использовали день отчета правительства, чтобы свое имя запечатлеть", - добавил лидер либерал-демократов.

Жириновский недоумевает, зачем КПРФ потребовалось "вспоминать имя этого товарища". "Вы кого рекламируете?!" - заявил он.

Жириновский также отметил, что "неправильно говорить о плохом". "Надо создавать хорошее настроение. Надо беречь правительство", - заключил лидер ЛДПР.

Николай Коломейцев в среду во время отчета главы кабинета министров спросил Медведева, что мешает ему "отказаться от услуг уволенного им (Алексея) Кудрина и (главы Центробанка) Эльвиры Набиуллиной и защититься от нападок Навального". В ответ премьер-министр заявил, что не будет комментировать лживые обвинения в свой адрес со стороны "политических проходимцев".