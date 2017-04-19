Медведев заявил о намерении истреблять ведомственный лоббизм в правительстве

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Ведомственный лоббизм в правительстве России недопустим, он подлежит истреблению. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, комментируя выступления представителей фракций по итогам отчета о работе кабмина в Госдуме.
Председатель правительства назвал такое явление "безобразием".
"И я коллегам по правительству, что называется, и по левую, и по правую руку сидящим, тоже об этом говорил: существует только консолидированная позиция правительства! Ведомственный лоббизм недопустим, он подлежит истреблению", - сказал премьер. "Если поймаете кого-нибудь с этим - замминистра, или еще кого-то, или даже самого министра, дайте мне информацию, мы с товарищами разберемся по-товарищески", - обратился Медведев к депутатам.
Медведев также призвал депутатов к ответственной совместной работе с правительством, а не реализации своих политических амбиций.
"Всех призываю к ответственности, давайте будем ответственными, давайте вместе помогать стране, а не реализовывать политические амбиции", - сказал он. "Наша задача именно в этом, давайте действовать в интересах граждан нашей огромной страны, давайте из этого исходить", - подчеркнул председатель правительства.
Ранее перед этим глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев призвал Медведева вместе с парламентом бороться с проявлениями ведомственного лоббизма, когда те или иные министерства вносят свои инициативы в Думу через отдельных депутатов, минуя общественное обсуждение.