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Медведев заявил о намерении истреблять ведомственный лоббизм в правительстве

Политика
19 апреля, 15:34 дата обновления: 19 апреля, 15:38 UTC+3
По словам премьера, "ведомственный лоббизм недопустим". Глава кабмина РФ назвал такое явление "безобразием"
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Ведомственный лоббизм в правительстве России недопустим, он подлежит истреблению. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, комментируя выступления представителей фракций по итогам отчета о работе кабмина в Госдуме.

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Председатель правительства назвал такое явление "безобразием".

"И я коллегам по правительству, что называется, и по левую, и по правую руку сидящим, тоже об этом говорил: существует только консолидированная позиция правительства! Ведомственный лоббизм недопустим, он подлежит истреблению", - сказал премьер. "Если поймаете кого-нибудь с этим - замминистра, или еще кого-то, или даже самого министра, дайте мне информацию, мы с товарищами разберемся по-товарищески", - обратился Медведев к депутатам.

Медведев также призвал депутатов к ответственной совместной работе с правительством, а не реализации своих политических амбиций.

"Всех призываю к ответственности, давайте будем ответственными, давайте вместе помогать стране, а не реализовывать политические амбиции", - сказал он. "Наша задача именно в этом, давайте действовать в интересах граждан нашей огромной страны, давайте из этого исходить", - подчеркнул председатель правительства. 

Ранее перед этим глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев призвал Медведева вместе с парламентом бороться с проявлениями ведомственного лоббизма, когда те или иные министерства вносят свои инициативы в Думу через отдельных депутатов, минуя общественное обсуждение.

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Доклад Медведева в Госдуме - 2017
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