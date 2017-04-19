МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов работать вместе с исполнительной властью на благо страны.

Подводя итоги отчета премьера Дмитрия Медведева о деятельности правительства за 2016 год, спикер поблагодарил главу кабмина "за подробный разговор, ответы на вопросы". Он также выразил признательность думским "фракциям, которые подготовились к этому".

"Будем исходить из того, что мы должны вместе работать с исполнительной властью на благо нашей страны под руководством президента", - заключил Володин.