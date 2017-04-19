Медведев призвал критиков правительства не забывать, что Россия живет в условиях блокады

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал критиков правительства не забывать, что Россия практически живет в условиях блокады и закрытых внешних финансовых источников. Об этом он заявил по итогам отчета о работе кабмина в Госдуме.

"Давайте по-честному: я сегодня все специально смягчил (в отчете правительства), имея ввиду и то, что экономика стала подрастать, и целый ряд отраслей дает уверенный рост. Но давайте на землю опустимся все. Мы в каких условиях живем? Финансы закрыты, блокада, нефть упала в два раза - вы это все забыли?" - обратился председатель правительства к парламентариям.

Медведев предложил критикам кабинета министров дать "универсальный рецепт, если порулить готовы, что делать дальше, деньги найти дополнительные". При этом премьер-министр пообещал изучить предложения лидера "Справедливой России" Сергея Миронова. "Просто так эти разговоры (с критикой правительства) никакой ценности не имеют в условиях крайне трудной внешней и внутренней конъюнктуры", - уверен премьер.

Глава кабмина добавил, что "правительство нужно критиковать в определенных ситуациях". При этом он категорически не согласился с Мироновым, утверждавшим, что правительство боится слова "кризис". "Помилуйте! Кто ж его боится? Мы открыто об этом говорим", - заявил Медведев.