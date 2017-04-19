Жириновский выступил против публикации деклараций о доходах парламентариев и чиновников

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступил против публикаций деклараций о доходах чиновников и парламентариев. Об этом он заявил по итогам отчета премьер-министра Дмитрий Медведева о работе правительства в 2016 году, который глава кабмина представил в Госдуме.

"Вот эти все декларации, мы зачем это делаем? Мы народ раздражаем - вот какие богатые министры, депутаты, губернаторы. Мы на что ориентируем граждан? Я много раз говорил, уберите все декларации, вы знаете, кого надо арестовать, и арестовывайте без декларации", - сказал депутат.

Жириновский добавил, что не стоит "лишний раз создавать впечатление, что есть мультимиллионеры, мультимиллиардеры, и есть зарплаты 5-7 тыс." "Это ровным счетом ничего не дает, это конфликты в семье", - считает он.

После этого Жириновский перешел к проблеме "дорогих" разводов и предложил ограничить выплаты при разделении имущества при расторжении брака. В качестве примера он привел бракоразводный процесс владельца "Норникеля" Владимира Потанина. "Давайте норму установим: при разводе максимальная сумма одному из супругов 1 млн", - предложил лидер ЛДПР.