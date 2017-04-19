Путин обсудит перспективы сирийского урегулирования с наследным принцем Абу-Даби

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин примет в четверг, 20 апреля наследного принца Абу-Даби, заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда Аль Нахайяна.

"В ходе предстоящей встречи ожидается обсуждение текущего состояния и перспектив российско-эмиратского сотрудничества. Особое внимание будет уделено совместным шагам по дальнейшему наращиванию торгово-экономических и инвестиционных связей", - сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны рассмотрят проблематику борьбы с международным терроризмом, "прежде всего в контексте сирийского урегулирования". "Запланирован обмен мнениями и по другим актуальным аспектам ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки", - указывает Кремль.