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РИСИ считает несерьезными запросы о якобы его советах Кремлю повлиять на выборы в США

Политика
19 апреля, 17:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
В институте выразили надежду на то, что поступающие от западных СМИ запросы с просьбой прокомментировать методы влияния РФ на избирательный процесс в США "это шутка, а не что-то большее"
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Руководство Российского института стратегических исследований (РИСИ) расценивает как неуместную шутку вопрос СМИ о том, рекомендовал ли институт Администрации Кремля провести кампанию по влиянию на президентские выборы в США. Об этом ТАСС сообщили в Центре РИСИ по связям с общественностью и СМИ.

"К сожалению, участившиеся в последнее время выпады в адрес России являются плодом неадекватного восприятия окружающей действительности", - отметили в институте, выразив надежду на то, что поступающие от западных СМИ запросы с просьбой прокомментировать методы влияния России на избирательный процесс в США "это шутка, а не что-то большее".

В пресс-службе РИСИ рекомендовали "переадресовать подобные вопросы в предвыборный штаб госпожи Хиллари Клинтон (экс-кандидата на пост президента США от Демократической партии - прим. ТАСС)". "Она утверждает, что знает, кто и как помешал ей избраться президентом США", - напомнили в институте. "Госпожа Клинтон в таком случае должна знать и то, рассматривал ли РИСИ "возможные способы влияния на ход президентских выборов в США", - полагают в пресс-службе.

Российский институт стратегичеcких исследований - крупный научно-исследовательский и аналитический центр, учрежденный президентом РФ. Он занимается информационным обеспечением Администрации президента РФ, Федерального собрания, Совета безопасности, аппарата правительства, министерств и ведомств, предоставляя экспертные оценки, рекомендации, информационно-аналитические материалы по вопросам обеспечения национальной безопасности, взаимоотношений России с другими странами. Кроме того, институт анализирует и прогнозирует тренды политических и социально-экономических процессов на глобальном и региональном уровнях, исследует возможные пути сохранения стратегической стабильности в новых геополитических условиях и оценивает факторы стратегического риска, рассматривает способы урегулирования кризисных ситуаций, угрожающих глобальной и региональной стабильности, а также уделяет большое внимание борьбе с терроризмом.

Директором РИСИ является бывший премьер-министр РФ, экс-глава Службы внешней разведки РФ Михаил Фрадков.

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