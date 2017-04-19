Путин поддержал Евгения Савченко в намерении избираться на пост главы Белгородской области

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал губернатора Белгородской области Евгения Савченко в его намерении избираться на следующий срок. В среду глава государства принял руководителя региона в Кремле.

"У вас заканчивается срок?" - спросил Путин губернатора. "Да, в сентябре очередной срок. Если будет на то ваше разрешение, я готов продолжить работу", - подтвердил Савченко.

"Вы человек очень опытный и эффективный, поэтому я с удовольствием поддержу вас", - сказал российский лидер.

"Вопрос юридический, как нам поступить, я имею в виду, когда у вас заканчивается срок?", - уточнил Путин. "В октябре, а выборы - в сентябре", - сказал Савченко.

"Все, значит, ничего не мешает, главное, чтобы мы с вами исходили из сути дела. А суть в том, чтобы работать хорошо. А как там организовать юридическую и техническую стороны, мы с вами договоримся", - поддержал его Путин.

Как пояснил пресс-секретарь главы государства, полномочия Савченко истекают 10 сентября, фактически, за некоторое время до выборов. Но принимать участие в выборах, не складывая с себя полномочий, он может только с разрешения главы государства.