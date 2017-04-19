РФ считает провокацией планы провести на Шпицбергене мероприятие по линии НАТО

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Москва расценивает как провокацию планы провести на Шпицбергене мероприятие по линии Парламентской ассамблеи НАТО. Об этом заявили в среду в МИД РФ.
Российская сторона исходит из того, что "все государства - участники Договора о Шпицбергене 1920 года должны быть заинтересованы в том, чтобы Шпицберген оставался архипелагом мира и добрососедства".
"В контексте же нынешнего курса НАТО на "сдерживание" России, сопровождаемого беспрецедентными военными приготовлениями вблизи рубежей нашей страны, попытки подтянуть Шпицберген "под крыло" военно-политического блока и проведение там мероприятий под его эгидой не соответствуют духу Договора 1920 года (Договор о Шпицбергене - прим. ТАСС), - отмечается в комментарии. - Не можем расценивать такую линию иначе, как провокационную".
В Москве обратили также внимание на то, что "в повестке дня семинара среди прочего значится обсуждение взаимосвязи между геополитикой и будущим Арктики". "Убеждены в том, что в арктическом регионе нет таких проблем, решение которых требовало бы участия НАТО, а тем более военных рецептов, - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве РФ. - Нагнетание напряженности не отвечает долгосрочным интересам стран Севера Европы, ослабляет, а не укрепляет их безопасность".