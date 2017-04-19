РФ не видит признаков восстановления замороженных Польшей переговорных форматов

ВАРШАВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. МИД России не наблюдает признаков скорого восстановления замороженных польской стороной после 2013 года двусторонних форматов переговоров. Об этом сообщил в интервью российским журналистам в Польше руководитель третьего европейского департамента МИД РФ Сергей Нечаев по итогам состоявшихся в Варшаве российско-польских межведомственных консультаций на уровне директоров территориальных департаментов.

"Мы обратили внимание наших польских коллег на дефицит в двустороннем диалоге", - сказал он, подчеркнув, что "все переговорные форматы, существовавшие до 2013-2014 гг., заморожены польскими партнерами". "И никаких признаков тенденции к их размораживанию мы пока не наблюдаем", - констатировал Нечаев.

В целом, по его словам, консультации прошли в доброжелательной и открытой атмосфере. "Мы обсудили широкий круг практических вопросов двусторонних отношений", - указал дипломат, подчеркнув, что встреча состоялась в развитие переговоров заместителей министров иностранных дел двух стран, прошедших в 2016 году в Москве.

Руководитель департамента отметил, что встречи на уровне директоров территориальных департаментов будут продолжены. "Я пригласил своего коллегу в Москву", - сообщил он. "Что касается встреч на высоком политическом уровне, встреч министров иностранных дел, они должны иметь добавленную стоимость, какое-то прорывное значение. Пока мы до этого не дозрели", - подчеркнул Нечаев.