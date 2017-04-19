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Калашников: решение суда ООН по иску Украины не носит обвинительный характер для РФ

Политика
19 апреля, 19:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
По мнению главы Комитета Госдумы по делам СНГ, решение суда носит "рекомендательный характер"
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Решение международного суда ООН по иску Украины против России не носит обвинительного характера для РФ. Об этом заявил в среду ТАСС глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Международный суд ООН в среду частично удовлетворил требование Украины по установлению обеспечительных мер в отношении РФ. Согласно решению суда, Россия по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации должна воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму. При этом было отказано в обеспечительных мерах по Конвенции о противодействии финансированию терроризма.

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"Не вижу ничего обвинительного в решении этого суда. Воздержаться от нарушения прав не значит, что установлены факты нарушения этих прав. Тем более украинской стороной не было приведено весомых доказательств", - сказал Калашников. Он добавил, что, наоборот, с момента присоединения Крыма к России в 2014 году "права национальных меньшинств соблюдаются куда больше, чем в украинский период". В любом случае, считает глава комитета, "решение носит рекомендательный характер". При этом он обратил внимание на "избирательный характер" международного правосудия.

Украина 16 января подала в Международный суд ООН иск, в котором обвинила Россию в нарушении Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. В тот же день украинская сторона обратилась с просьбой установить временные обеспечительные меры, в частности, потребовать от РФ "воздержаться от любых действий, которые могли бы усугубить или обострить разногласия" в соответствии с двумя конвенциями или в дальнейшем "осложнить разрешение спора".

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