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МИД РФ: Сирия должна оставаться светским и демократическим государством

Политика
19 апреля, 20:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА,19, апреля. /ТАСС
На встрече замглавы МИД РФ Михаила Богданова с делегацией ассирийцев также подчеркивалась безальтернативность политического урегулирования кризиса в САР на имеющейся международно-правовой основе
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МОСКВА,19 апреля. /ТАСС/. Сирия должна оставаться единым, независимым, светским и демократическим государством. Об этом заявили в МИД РФ по итогам встречи спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова с делегацией ассирийцев в Сирии.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии, а также перспективах налаживания инклюзивного межсирийского диалога, - отметили в российском дипведомстве. - При этом подчеркивалась безальтернативность политического урегулирования кризиса в САР на имеющейся международно-правовой основе".

"Акцентировалось, что Сирия должна оставаться единым, независимым, территориально целостным, светским и демократическим государством, где все этнические и конфессиональные группы чувствовали бы себя комфортно", - добавили в МИД РФ.

Во встрече приняли участие представитель "московской" группы сирийской оппозиции Нимруд Сулейман, уполномоченный по внешним связям "Совета аль-Хабур аль-Ашори" Ильяс Насыр, представитель "Вавилонского института" Якуб Каляли, председатель "Движения независимых Ассоров" Варда Хамис и уполномоченный политбюро "Ассирийской партии" Нинос Иша.

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