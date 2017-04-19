МИД РФ: Сирия должна оставаться светским и демократическим государством

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МОСКВА,19 апреля. /ТАСС/. Сирия должна оставаться единым, независимым, светским и демократическим государством. Об этом заявили в МИД РФ по итогам встречи спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова с делегацией ассирийцев в Сирии.
"В ходе встречи состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии, а также перспективах налаживания инклюзивного межсирийского диалога, - отметили в российском дипведомстве. - При этом подчеркивалась безальтернативность политического урегулирования кризиса в САР на имеющейся международно-правовой основе".
"Акцентировалось, что Сирия должна оставаться единым, независимым, территориально целостным, светским и демократическим государством, где все этнические и конфессиональные группы чувствовали бы себя комфортно", - добавили в МИД РФ.
Во встрече приняли участие представитель "московской" группы сирийской оппозиции Нимруд Сулейман, уполномоченный по внешним связям "Совета аль-Хабур аль-Ашори" Ильяс Насыр, представитель "Вавилонского института" Якуб Каляли, председатель "Движения независимых Ассоров" Варда Хамис и уполномоченный политбюро "Ассирийской партии" Нинос Иша.