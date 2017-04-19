Рябков: в предложениях США по Сирии не чувствуется радикально инновационных элементов

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Радикально инновационных элементов в предложениях США по Сирии нет. Об этом заявил в интервью газете "Коммерсантъ" заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Предложения американской стороны по сирийским делам во многом представляют собой продолжение той линии, которая проводилась ими и раньше, - отметил Рябков. - Есть ряд новых элементов, но чего-то радикально инновационного, несвойственного тому, что раньше говорилось американскими коллегами по этой теме, мы не чувствуем".
"Мы со своей стороны настойчиво работаем в пользу того, чтобы проблема Сирии решалась политически, в широком смысле, - сказал заместитель министра. - Для этого есть инструментарий: астанинский процесс, женевский процесс. Политический трек по снятию проблемы, возникшей после инцидента в Хан-Шейхуне, - единственно возможный".
По его словам, нужно направить в Хан-Шейхун и на авиабазу в Шайрате международную миссию экспертов. "Это безальтернативный путь, если мы не хотим, чтобы жертвой политических нестыковок оказалась наша общая убежденность в том, что Организация по запрещению химического оружия - это эффективная организация", - заявил Рябков.