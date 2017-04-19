Рябков: РФ готова обсуждать с администрацией Трампа тему политического хакерства

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Россия готова обсуждать с администрацией Дональда Трампа тему политического хакерства, соответствующие предложения были сделаны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью газете "Коммерсантъ".

"Американцы вбросили тему о политическом хакерстве. Она для нас тоже не табу, хотя она была предельно "разогрета" усилиями команды Обамы, - сказал он. - Мы готовы обсуждать с американцами весь спектр этих вопросов".

"Предложили такой диалог прежней администрации, ответа не получили, - продолжил он. - Сейчас мы возобновили это предложение, рассчитываем, что отклик будет более позитивным".

Рябков отметил, что во время недавнего визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву Россия нашла форму, с помощью которой может донести до Вашингтона свои идеи. "Есть, в частности, формат "non-paper", "не-бумаги", - указал он. - Формат "non-paper" позволяет направить менее официальный сигнал, чем, например, послание или дипломатическая нота. Это скорее приглашение к диалогу, к обмену комментариями".

Москва готова к встрече

Сергей Рябков также заявил, что Москва подтверждает готовность к встрече на высшем уровне с США и считает, что в Вашингтоне также намерены следовать в данном направлении.

"С нашей стороны неоднократно подтверждалось, что готовность к такой встрече есть. Мы понимаем, что без контакта на высшем уровне сложно отформатировать повестку дня и направления работы, определиться, куда мы будем двигаться, - сказал Рябков. - Мы подтверждаем готовность к организации такой встречи в контактах с американскими коллегами. Состоявшийся на прошлой неделе визит в Москву госсекретаря Рекса Тиллерсона укрепил нас во мнении, что двигаться в этом направлении готова и новая администрации США".

Дипломат отметил, что специфика момента в отношениях с США такова, что "преждевременные объявления о чем бы то ни было или некие информационные вбросы играют скорее негативную роль".

Отвечая на вопрос, возможна ли встреча до саммита "Большой двадцатки", заместитель министра дал понять, что в вопросе дат "все варианты возможны". "По большому счету это вопрос совпадения, состыковки графиков лидеров. А также выхода на совместное видение того, чем такой контакт должен увенчаться", - сказал он.

Приоритетные темы

Россия намерена обсудить ряд приоритетных тем с США в процессе подготовки встречи президентов двух стран, сообщил Сергей Рябков.

"Мы имеем серию приоритетов, которые, на наш взгляд, стоило бы рассмотреть в процессе подготовки встречи. У американской стороны тоже есть вполне конкретные, понятные вопросы, которые она ставит, - обратил внимание он. - Не всегда и не во всем мы можем сейчас констатировать совпадение этих двух шкал приоритетов. Но это тоже нормально".

"Особенно если учесть, с какой низкой во всех смыслах точки мы отправляемся в новый путь, каковы масштабы препятствий, преднамеренно созданных предыдущей администрацией США, и какие усилия прилагают те, кто противостоит нормализации российско-американских отношений", - добавил Рябков.

Вопрос о санкциях

Замглавы МИД РФ также сказал, что вопрос снятия санкций США с России остается вне контекста обсуждений с администрацией Дональда Трампа.

"Санкции остаются вне контекста любых обсуждений, которые ведутся с администрацией Трампа, - сказал он. - Любой новый механизм, любая дополнительная структура, которая будет заниматься снятием двусторонних раздражителей, не будет включать в сферу своей ответственности санкционную тематику".

Рябков указал, что вопросы о воссоединении Крыма с Россией для Москвы решены и закрыты. "Что касается других санкционных мер, то если США на том или ином уровне вдруг проявят заинтересованность в обсуждении этой темы, мы, конечно, молчать не будем, мы ответим", - добавил он.

Российский дипломат подчеркнул, что с точки зрения РФ ответственность за невыполнение минских соглашений несут киевские власти, а попытки указывать на необходимость их выполнения Москве не будут продуктивными. "Ну и к тому же санкции вводились американцами, им их и снимать", - продолжил он.

Военное сотрудничество

Россия надеется на снятие США законодательных ограничений на сотрудничество по военной линии, потребность в этом есть, сказал Сергей Рябков.

"В принципе есть, конечно, потребность, чтобы наши военные интенсифицировали диалог, но этому препятствует, к сожалению, в том числе законодательно оформленное прежней администрацией США ограничение на сотрудничество по военной линии, - сказал он. - Надеемся, что со временем это ограничение будет снято".

Рябков отметил, что темы для обсуждения есть: это и удар США по сирийскому аэродрому Шайрат, и возможные последствия планов по увеличению американского оборонного бюджета. "Здесь большое поле для продолжения обсуждений на всех уровнях, начиная от экспертного и военного, до высшего политического", - отметил он.

Реализация ДСНВ

По словам Рябкова, Россия призывает дождаться соответствующих назначений в госаппарате США по дальнейшей реализации Договора о стратегических и наступательных вооружениях (СНВ).

"Приближается 5 февраля 2018 года, контрольный срок, когда стороны должны выйти на установленные договором (о стратегических и наступательных вооружениях - прим. ТАСС) уровни по носителям и боеголовкам, - сказал Рябков. - Уверен, что мы, Россия, впишемся в эти потолки и будем их соблюдать. Мы рассчитываем, что с американской стороны произойдет то же самое".

По его словам, в ходе недавно завершившейся в Женеве очередной сессии двухсторонней консультативной комиссии по договору о СНВ такой сигнал с российской стороны был направлен.

"Не хочу сейчас спекулировать о том, как может пойти диалог в отношении будущего этого документа, - продолжил заместитель главы МИД РФ. - Здесь вновь, в третий раз возвращаясь к той же теме, надо дождаться назначения ключевых функционеров на высокие должности в американском госаппарате".

"И плюс к этому, видимо, пройдет некоторое время до завершения уже директивно предписанного Дональдом Трампом обзора ядерной стратегии США, - сказал Рябков. - По окончании этих двух процессов нам станет понятнее, какую линию администрация изберет и в данном вопросе".

Восстановление отношений

Также Сергей Рябков рассказал, что группа по выправлению отношений между Россией и США сосредоточится на конкретных делах и будет вырабатывать предложения для лидеров двух стран.

"Видимо, будет создан некий компактный механизм. Не тяжеловесная структура с участием представителей множества ведомств, а достаточно гибкая конструкция, которая сможет менять свою конфигурацию в зависимости от конкретных вопросов, - пояснил Рябков. - Но до формализации этой работы, до официального объявления о том, кто возглавит этот механизм с одной и другой стороны, мы пока не дошли".

"Прежде всего, по причине отсутствия назначений с американской стороны. Там в целом процесс заполнения вакансий идет достаточно медленно, но мы относимся к этому с пониманием", - добавил он.

По словам заместителя главы МИД РФ, главное, что по итогам переговоров с госсекретарем США в Москве на прошлой неделе было твердо решено, что такую структуру надо создать. "Предполагается, что она будет работать без излишней риторики и экскурсов в прошлое (хотя без них полностью невозможно), что ее участники сосредоточатся на конкретных делах, - продолжил Рябков. - Они, думаю, будут вырабатывать предложения для лидеров, идеи, которые позволили бы убрать накопившийся "грязевый поток", который был сгенерирован при предыдущей американской администрации".

"Я лично начал бы - и если мне это будет поручено, то с этого и начну - с решения гуманитарных вопросов, - сказал высокопоставленный дипломат. - Речь идет о проблемах, которые болезненной занозой сидят в ткани наших отношений. В частности, это судьба летчика Константина Ярошенко, это вопросы, относящихся к произвольным задержаниям без надлежащего уведомления российской стороны граждан РФ в третьих странах по американским ордерам".

По его словам, есть ряд других серьезных проблем, в том числе требующих комплексного анализа и политических решений на высоком уровне. "В частности, речь идет об ограничениях, с которыми сталкиваются российские физические и юридические лица при проведении долларовых транзакций, - отметил Сергей Рябков. - Просто потому что банковская система США замкнута на контролирующие надзорные органы, где постоянно циркулирует санкционная материя, созданная при Бараке Обаме".