РФ представила ОЗХО материалы, указывающие, что инцидент в Идлибе мог быть постановкой

ГААГА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Россия представила Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ряд свидетельств того, что инцидент с возможным применением отравляющих веществ в сирийской провинции Идлиб носит постановочный характер. Об этом сообщил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС постоянный представитель РФ при организации Александр Шульгин.

По его словам, в Гааге прошло заседание Исполнительного совета ОЗХО, в ходе которого слово, в частности, было предоставлено директору департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаилу Ульянову. "Узнав о том, что российский представитель планирует сопроводить свое выступление демонстрацией фотографий, западные партнеры попытались воспрепятствовать этому, - заметил Шульгин. - Однако в конечном счете Ульянову было разрешено показать фотографии с места инцидента".

"Фотографии были важны хотя бы потому, что они наводили на постановочный характер тех видеороликов, которые мы видели в YouTube, отснятых по горячим следам событий 4 апреля, - обратил внимание дипломат. - Судя по тем фотографиям, которые представил Ульянов, в озвученной версии о применении химоружия есть много нестыковок".

"Утверждается, например, то, что был использован зарин, сильнейшее отравляющее вещество, - заметил он. - Медикам известно о том, что в результате применения зарина сужаются зрачки. Между тем на фотографиях видно, что у детей зрачки расширены. Это первая нестыковка".

"Вторая нестыковка - это характер воронки, на которую ссылались представители гуманитарных организаций, иллюстрирующие свой рассказ о преступлениях сирийского режима, - сказал Шульгин. - Воронка явно не от авиационной бомбы или ракеты, а, скорее, наводит на мысль о том, что был организован взрыв небольшого боеприпаса на земле с добавлением каких-то химикатов". "Словом, видна постановка этого инцидента, возникает законный вопрос о расследовании, - добавил он. - В связи с этим наш представитель выразил надежду, что коллеги смогут откликнуться на предложение России и Ирана о проведении срочного расследования".

По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха в провинции Идлиб, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Однако в Вашингтоне посчитали, что Дамаск задействовал химоружие. ВС США нанесли ракетный удар, запустив 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс, откуда, по мнению Вашингтона, была якобы начата химическая атака