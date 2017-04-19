Путин похвалил Кадырова за выполнение майских указов в Чечне

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду на встрече в Кремле похвалил главу Чечни Рамзана Кадырова за хорошие показатели социального развития в регионе. В то же время он обратил внимание на необходимость решения вопросов безопасности и борьбы с терроризмом.
"Но все-таки проявление (преступности) было. Нападение было на часть Росгвардии, поэтому вопросы не все еще, видимо, решены, но все они, безусловно, решаются. Я вижу, что решаются они хорошо и делать это, конечно, нужно на базе развития экономики и социальной сферы. То, что вам удается выполнять указы президента России от 2012 года - это очень важно", - сказал Путин.
В частности глава государства отметил, что средний уровень оплаты труда в системе образования республики достигает средних показателей по экономике региона. Путин также указал на существенное снижение уровня безработицы, которая еще два года назад находилась на высоком уровне.
Кадыров, в свою очередь, заверил его, что все майские указы в Чечне выполняются.
В ходе беседы он заверил главу государства, что в Чечне отмечаются позитивные изменения, доля сельхозпроизводства выросла на 13,6%, внебюджетные инвестиции - на 15%, уровень безработицы за год снизился почти - на 3% и составил 9,2%. Обеспечивается повышение заработной платы, дошкольное образование для детей от трех до семи лет стало доступным для всех, также досрочно завершен первый этап программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.