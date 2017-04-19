МИД РФ считает важным, что суд ООН не поддержал позицию Киева об "агрессии" и "оккупации"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. МИД РФ считает важным, что международный суд ООН занял принципиальную позицию и не поддержал заявления Украины о якобы имеющей место "агрессии", "оккупации" или о статусе Крыма. Об этом говорится в комментарии российского дипведомства, опубликованном в среду в социальной сети Facebook.

"Суд признал решение о применении трех временных мер по МКЛРД (Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации): одна касается доступности образования на украинском языке, вторая - возможностей крымско-татарской общины иметь свои представительные институты и третья, адресованная к Украине и России, - не предпринимать действий, которые могли бы вести к усугублению спора. Важно, что Суд занял принципиальную позицию и не поддержал заявления Украины о якобы имеющей место "агрессии", "оккупации", или о статусе Крыма как не относящиеся к сути разбирательства", - сообщили в МИД РФ.

В МИД РФ подчеркнули, что суд без голосования признал, что "претензии Украины к России по Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) безосновательны и, соответственно, условия для введения временных мер отсутствуют". "Претензии Киева относительно того, что Россия, дескать, осуществляет политику "стирания культурной идентичности украинской и крымско-татарской общин", не были поддержаны", - отметили в дипведомстве.

Украина 16 января подала в Международный суд ООН иск, в котором обвинила Россию в нарушении Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. В тот же день украинская сторона обратилась к инстанции с просьбой установить временные обеспечительные меры, в частности, потребовать от Российской Федерации "воздержаться от любых действий, которые могли бы усугубить или обострить разногласия" в соответствии с двумя конвенциями или в дальнейшем "осложнить разрешение спора".

Международный суд ООН в среду частично удовлетворил требование Украины по установлению обеспечительных мер в отношении РФ. В частности, суд постановил, что Россия по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации должна воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму. По Конвенции о противодействии финансированию терроризма суд заявил об отсутствии необходимости установления обеспечительных мер.