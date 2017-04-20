Путин и наследный принц Абу-Даби обсудят перспективы сирийского урегулирования

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед Аль Нахайян обсудят в Москве перспективы урегулирования в Сирии.
Как сообщила пресс-служба Кремля, стороны рассмотрят проблематику борьбы с международным терроризмом, "прежде всего в контексте сирийского урегулирования". "Запланирован обмен мнениями и по другим актуальным аспектам ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки", - уточнили в пресс-службе.
В Кремле ожидают, что Путин и Аль Нахайян обсудят и "текущее состояние и перспективы российско-эмиратского сотрудничества". "Особое внимание будет уделено совместным шагам по дальнейшему наращиванию торгово-экономических и инвестиционных связей", - отметили в пресс-службе.
Президент РФ и наследный принц Абу-Даби поддерживают регулярный диалог. Так, Аль Нахайян приезжал в Москву в октябре 2015 года и в марте 2016 года для встреч с российским лидером.
Год назад на переговорах Путин констатировал недостаточный уровень товарооборота между РФ и ОАЭ, выражал надежду на его увеличение. На предыдущей встрече также речь шла и о международных проблемах. "Очень важно, чтобы между странами сохранялся постоянный диалог как по вопросам развития наших двусторонних отношений, так и о том, как сделать Ближний Восток более стабильным регионом", - подчеркивал Аль Нахайян.